"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку бумаг Polymetal на Мосбирже

"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив цены бумаг Polymetal на Московской бирже, сообщается в обзоре аналитиков телеграм-канала.

"Polymetal объявил о привлечении уполномоченных брокеров для обмена акций, заблокированных в НРД, на акции компании на бирже Международного финансового центра "Астана" (AIX) в соотношении 1 к 1. Последний срок для перевода акций - 30 сентября 2024 года; выпуск замещающих акций на AIX для обмена планируется завершить до конца октября 2024 года. Напомним, что акционеры эмитента, которые до 30 сентября не переведут акции для обмена на AIX, в дальнейшем не смогут участвовать в корпоративных действиях, таких как голосование или получение дивидендов. При этом компания не планирует делистинг с Московской биржи. В обмене могут участвовать акционеры, чьи бумаги учитываются в НРД или через другой российский депозитарий, заблокированный в Euroclear. При этом акционеры не должны быть связаны с недружественными государствами, а также не быть объектом санкций США, ЕС, Великобритании или ООН, - указывают эксперты. - Бумаги Polymetal на AIX торгуются с дисконтом около 20% к бумагам на Московской бирже, что кажется фундаментально необоснованным. Сохраняем осторожный взгляд на акции компании на Мосбирже. Основной фокус остается на условиях продажи российской части бизнеса; эмитент пока не раскрывал деталей по сделке".

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