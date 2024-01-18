Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "держать" для акций Citigroup Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $56 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Алины Попцовой.

"Конец 2023 года стал неудачным для эмитента, поэтому основное внимание менеджмент и инвесторы уделяют перспективам. "Гайденс" руководства корпорации на 2024 год предполагает чистую в пределах $80-81 млрд, что несколько выше консенсуса на уровне $79,5 млрд. Банк подтвердил свой план по сокращению штата на 20 тыс. (8% от общей численности персонала), чтобы сэкономить около $2,5 млрд и снизить расходы до $51-53 млрд к 2026 году. Но даже если банку удастся контролировать издержки, для повышения рентабельности по ROTCE до среднесрочной цели в 11-12% необходимо увеличивать выручку примерно на 4% в год. Ее рост в 2024 году будет сдерживать снижение процентной прибыли в случае перехода ФРС США к смягчению монетарных условий при одновременном продолжении роста стоимости депозитов", - пишет эксперт.

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