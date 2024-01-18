Индекс S&P 500 может колебаться в диапазоне 4720-4760п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 может колебаться в диапазоне 4720-4760 пунктов в течение фондовой сессии четверга, тон торгам зададут акции производителей чипов, считает аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов.

"Предполагаем среднюю внутридневную волатильность (при всплеске волатильности при открытии торгов) при нейтральном балансе рисков. По нашему мнению, индекс S&P 500 может колебаться в зоне 4720-4760 пунктов. Относительная сила Nasdaq 100 может сохраниться за счет акций группы Software и полупроводниковых компаний. Главным корпоративным событием стал сильный отчет Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Следим за возможным обновлением исторического максимума акциями AMD", - указывает эксперт в комментарии.

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