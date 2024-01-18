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18 января 2024 года 14:22

ПСБ подтверждает рекомендацию "держать" для акций Газпрома

"Промсвязьбанк" (ПСБ) подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Газпрома" с целевой ценой 190 рублей на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии эксперта банка Екатерины Крыловой.

"Европейские цены на природный газ упали ниже $320 за 1000 кубометров, это самый низкий уровень с августа 2023 года, - отмечает аналитик. - Трейдеры уверены, что огромные запасы позволят Европе спокойно пережить зиму. Если до конца зимы в Европе не будет экстремально низких температур, то в конце марта наполнение хранилищ может находиться на уровне 50-55%. Таким образом, у цен на газ пока нет предпосылок для роста, вероятнее консолидация в районе $300/тыс. куб. м. Для "Газпрома" это умеренно негативный сценарий, т.к. компания зависит и от европейского спроса на газ, и от цен. Считаем, что Китай пока не может в полной мере покрыть выпавшие европейские объёмы. По акциям "Газпрома" сохраняем рекомендацию "держать" и ориентир 190 рублей на горизонте 12 месяцев".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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