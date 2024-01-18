"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Globaltrans с целью 745 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Globaltrans с целью 745 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,93%, стоп-приказ: 655 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания накапливает большое количество денег на счетах, что, на взгляд экспертов, является положительным фактором и создает перспективу для успешных сделок M&A. Globaltrans обладает большим количеством цистерн и выигрывает от экспорта российской нефти и нефтепродуктов в текущих условиях, а высокие ставки на аренду полувагонов могут позволить компании продолжать показывать хорошие результаты. Ставки на аренду полувагонов нивелируют затраты Globaltrans, отмечается в комментарии.

"С технической точки зрения цена пробила локальный уровень сопротивления и откатилась к нему в качестве уровня поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит - около ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 655 руб. риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,11", - указывают в "Финаме".

Globaltrans - крупнейший частный железнодорожный оператор, который занимается перевозками металлургических и строительных грузов, нефтепродуктов и угля.

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