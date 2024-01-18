Цикл повышения ключевой ставки ЦБР, скорее всего, завершен - Альфа-банк

Цикл повышения ключевой ставки ЦБ РФ, скорее всего, завершен, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Как сообщает Росстат, инфляция за период с 10 по 15 января замедлилась до 0,13% н/н с 0,26% неделей ранее, - указывает эксперт. - С начала месяца инфляция составила 0,39% на 15 января, что сопоставимо с уровнем инфляции за первую половину декабря. Исходя из цифр за январь, мы считаем, что цикл повышения ключевой ставки скорее всего завершен, однако из-за ожидаемого ускорения бюджетных расходов в этом году, роста мировых расходов на транспорт и роста мировых цен на отдельные продукты питания инфляционное давление, скорее всего, сохранится и может потребовать от ЦБ РФ удерживать ставку на более высоком уровне в течение более длительного времени".

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