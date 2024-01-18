"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Thermo Fisher Scientific с целевой ценой $644 за штуку на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста в размере 18,8%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции Thermo Fisher за период с нашего последнего обновления инвестиционной идеи (3 ноября 2023 года) подорожали на 21%, - отмечает аналитик Зарина Саидова. - Пессимизм инвесторов в отношении сектора медтеха начал отступать, и изрядно подешевевшие бумаги Thermo Fisher снова попали на радары покупателей. Компания по-прежнему один из ключевых бенефициаров тенденции старения населения в странах Запада, и долгосрочные перспективы ее бизнеса не подлежат сомнению".

Thermo Fisher Scientific - разработчик и поставщик высокотехнологичных инструментов, химикатов и расходных материалов для научных исследований в области биотехнологий и фармацевтики, а также для больниц, лабораторий клинической диагностики, университетов, исследовательских организаций и правительственных агентств.

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