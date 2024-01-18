Альфа-банк подтверждает умеренно позитивную оценку перспектив цены акций "Аэрофлота" на фоне сильных операционных результатов компании за декабрь 2023 года, сообщается в обзоре банка.

"Судя по операционным результатам, декабрь выглядит удачным месяцем для "Аэрофлота", однако эта информация уже нашла свое отражение в цене, - пишет аналитик Анастасия Егазарян. - Среди позитивных трендов на 2024 год мы был отметили продолжение процесса перевода воздушных судов в российскую юрисдикцию - это позволит "Аэрофлоту" и дальше восстанавливать свой международный трафик (пассажиропоток в международном сегменте составил 9,5 млн человек, это значительно меньше допандемийного показателя 27 млн человек), возможное увеличение его доли на рынке на фоне технических проблем у конкурентов, а также рост пассажиропотока на внутренних рейсах в случае открытия аэропортов на юге России".

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