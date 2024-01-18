"БКС МИ" пока сохраняет негативную оценку акций Аэрофлота

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") пока сохраняет негативную оценку перспектив цены акций "Аэрофлота", сообщается в комментарии аналитиков.

"Эмитент опубликовал операционные результаты за декабрь 2023 года. Пассажирооборот в пассажиро-километрах (пкм) увеличился на 32% г/г - до 10,2 млрд пкм. По итогам года показатель достиг 123 млрд пкм (+25% г/г). Основная причина - восстановление международного трафика. Данные по средней цене ожидаем увидеть в квартальном релизе, - отмечает эксперт Дмитрий Булгаков. - Количественные изменения могут перерасти и в качественные, но пока видим рост издержек, убытки, значительные риски. Для хороших финансовых показателей важен рост среднего чека: в цену авиабилета компания могла бы переносить растущие расходы на топливо и аэропортовые сборы. Рост международного сегмента позволит "Аэрофлоту" улучшать средний чек. Вместе с тем эмитент может прибегнуть к повышению тарифов на внутренних рейсах, но это может привлечь внимание регуляторов".

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