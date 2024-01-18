Сбербанк и Ростелеком могут войти в топ дивидендных историй 2023г - "Велес Капитал"

Акции Сбербанка и "Ростелекома" могут войти в топ дивидендных историй 2023 года, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в среду сообщил о том, что выручка компании в 2023 году превысила 700 млрд руб, при этом по итогам 2022 года этот показатель составил 627,1 млрд руб. На данный момент известны финансовые результаты компании за 3К23, согласно которым чистая прибыль за отчетный период подскочила на 58% г/г, до 13,56 млрд руб. Таким образом, можно говорить о вероятности привлекательных дивидендных выплат "Ростелекома" по итогам прошлого года. Напомним, что по итогам 2022 года доходность дивидендов компании по двум типам акций оказалась одной из самых высоких на рынке и составила около 7%", - указывает эксперт.

"Сбербанк в среду отчитался о рекордной чистой прибыли по РСБУ за прошлый год в размере 1,493 трлн руб. при рентабельности капитала 24,7%. Инвесторы частично заложили в цены сильные результаты кредитора, но все же оба типа акций в ожидании объявления о высоких годовых дивидендах продолжают смотреть в район 300 руб." - отмечает Кожухова.

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