Рубль сохраняет потенциал укрепления до 87 руб./$1 - банк "Санкт-Петербург"

Рубль пока сохраняет потенциал укрепления до 87 руб./$1 по мере приближения к налоговому периоду, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в среду заметно ослабился. Такую динамику курс мог показывать в первую очередь в рамках коррекции, которой способствовали технические факторы и общее глобальное укрепление доллара, - отмечается в обзоре банка. - В четверг курс USD/RUB находится у 88,6 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В моменте курс еще может превышать 89 руб./$1, но в дальнейшем у него останется потенциал к снижению к 87 руб./$1, в том числе по мере приближения к налоговому периоду".

Фьючерсы Brent в четверг вернулись к $78,3/барр., констатируют эксперты. На их взгляд, если недельные данные от Минэнерго США укажут на дальнейший рост запасов нефти в стране, котировки способны вновь опускаться к $77/барр.

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