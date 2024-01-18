Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут статистика из США и еврозоны, выступление представителя ФРС:

- Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

- Недельные данные по запасам нефти в США от Минэнерго США;

- Выданные разрешения на строительство и объем строительства новых домов в США за декабрь 2023 года;

- Еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице в США;

- Ежемесячный отчет МЭА;

- ЕЦБ опубликует протокол декабрьского заседания.

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