Вероятно дальнейшее укрепление рубля в рамках диапазона 86,3-88 руб./$1 - РСХБ

Вероятно дальнейшее укрепление рубля в рамках диапазона 86,3-88 руб./$1 до конца января, полагают аналитики Россельхозбанка (РСХБ).

"После объявления объемов запланированных продаж со стороны ЦБ и Минфина, которые в совокупности могут достичь 16,7 млрд руб. в день, снижение пары RUB/USD за период с 10 января составило 1,14%, пара RUB/СNY снизилась существенно больше, на 1,8%, - констатируют в банке. - Сейчас продажи со стороны ЦБ - один из главных факторов, которые будут определять траекторию курса рубля на ближайшие полгода. На текущий момент пара RUB/USD нашла поддержку на уровне 87,5 руб./$1".

После столь ощутимой динамики за последние пять сессий, как доллар, так и юань выглядят, по мнению аналитиков, несколько перепроданными, и активизация покупателей на текущих уровнях вполне обоснована, тем более, что внешний фон не благоприятствует.

"Индекс доллара достиг максимума с 13 декабря, а все товарные рынки сегодня под существенным давлением после публикации не очень сильной статистики по динамике ВВП Китая за 4 кв. 2023 года, поэтому в краткосрочной перспективе рубль может немного отступить от достигнутых уровней и закрепиться в узком диапазоне 88,0-88,8 руб. за доллар и 12,20-12,40 за юань, - прогнозируют эксперты Россельхозбанка. - Тем не менее, на горизонте до конца января мы все же ожидаем дальнейшего укрепления рубля под влиянием внутренних факторов в рамках диапазона 86,3-88 рублей за доллар и 12-12,16 рубля за юань".

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