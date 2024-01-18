Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций Аэрофлота

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций "Аэрофлота", сообщается в комментарии старшего аналитика Матвея Тайца.

"Национальный авиаперевозчик представил операционные результаты за декабрь: пассажиропоток вырос на 22,3% г/г - до 3,7 млн чел. (внутренние линии: на 14,5% г/г - до 2,8 млн чел., международные: на 58,3% г/г - до 0,9 млн чел.). Пассажирооборот увеличился на 32% - до 10,2 млрд пассажиро-километров (пкм) (внутри страны: на 16,6% г/г - до 6,2 млрд пкм, на международных направлениях: на 67% г/г - до 3,9 млрд пкм). Коэффициент загрузки пассажирских кресел вырос в годовом сопоставлении на 2,3 п.п. - до 84,2%. Пассажиропоток оказался на 3% ниже наших оценок, а его рост немного замедлился по сравнению с ноябрьскими 24,8% г/г. Мы подтверждаем рейтинг "держать" для акций эмитента", - указывает эксперт.

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