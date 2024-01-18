Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 18 января. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду, участники рынка оценивали статданные из США и корпоративные новости. Розничные продажи в Соединенных Штатах в декабре увеличились на 0,6% относительно ноября, максимальными темпами за три месяца, сообщило министерство торговли страны в среду. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,4%. Между тем объем промышленного производства в США в декабре вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем не ожидали изменения. Лучшие, чем ожидалось, статданные снижают вероятность скорого смягчения денежно-кредитной политики ФРС, отмечают аналитики.

Также инвесторы отреагировали на публикацию регионального обзора Федеральной резервной системы (ФРС), который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). Обзор показал, что уровень экономической активности изменился слабо или не изменился вовсе в большинстве регионов США в декабрес - начале января. В то же время почти во всех округах респонденты отметили сигналы охлаждения рынка труда, и во многих регионах компании ожидают замедления роста зарплат в ближайший год. Также компании в большинстве округов указали на стабильные или снижающиеся цены на сырьевые товары, особенно в перерабатывающей промышленности и строительстве.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на торгах в четверг вслед за спадом Уолл-стрит накануне, инвесторы также оценивают статданные. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 2,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%. Трейдеры на Гонконгской фондовой бирже пользуются моментом для выгодной покупки акций после падения Hang Seng до минимума примерно за 15 месяцев в среду. При этом некоторые инвесторы, судя по всему, опасаются, что в начале текущего года восстановление китайской экономики, как и в конце прошлого, будет медленным в отсутствие масштабных мер поддержки со стороны властей на фоне долговых рисков региональных правительств.

Японский Nikkei 225 по итогам торгов опустился на 0,03%. В пятницу станут известны официальные данные о динамике потребительских цен в Японии за декабрь. Южнокорейский индекс Kospi почти не меняется. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 упал на 0,6%. Безработица в Австралии в декабре 2023 года осталась на уровне предыдущего месяца - максимальных за полтора года 3,9%. Показатель совпал с прогнозами рынка. Инфляционные ожидания потребителей в стране в текущем месяце также не изменились по сравнению с предыдущим, составив минимальные с января 2022 года 4,6%, по данным Института Мельбурна.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в четверг повышаются из-за сохранения геополитической напряженности в регионе Красного моря. Кроме того, сильные холода в ряде регионов США стали причиной сокращения добычи на 650-700 тыс. баррелей в сутки в Северной Дакоте, одном из ведущих штатов страны по производству нефти, отмечает Trading Economics. Мировой спрос на нефть в 2024 году увеличится на 2,2 млн б/с (до 104,36 млн б/с), а в следующем году ожидается рост - на 1,8 млн б/с (до 106,21 млн б/с), говорится в ежемесячном отчете ОПЕК, опубликованном в среду. По итогам 2023 года потребление нефти повысилось на 2,5 млн б/с и достигло 102,11 млн б/с.

Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 МСК составили $78,34 за баррель, что на 0,59% выше уровня на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на 0,5% - до $77,88 за баррель. Цены фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи утром выросли на 0,87% - до $73,19 за баррель. По итогам торгов днем ранее стоимость этих контрактов увеличилась на 0,2% и достигла $72,56 за баррель.

США нанесли минувшей ночью очередные удары по объектам, используемым йеменскими хуситами для нападения на международные морские пути. "Силы Центрального командования США нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам, которые были заряжены для запуска в районах, контролируемых хуситами в Йемене", - говорится в заявлении Центрального командования ВС США в социальных сетях. Отмечается, что данные ракетные установки "представляли непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе и могли быть запущены в любое время".

США считают, что нанесенные удары "ослабят возможности хуситов продолжать свои безрассудные нападения на международное и коммерческое судоходство в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 17 января выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 13,204 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,083 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,09% и составил 105,85 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,06%, опустившись до 876,86 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Группа ЛСР БО-001P-07" (+0,36%), "Почта России-001Р-10" (+0,3%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-1,27%), "Почта России БО-002P-01" (-0,84%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,82%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Племзавод "Пушкинское" 23 января начнет размещение 5-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей. Дата окончания размещения - 180-й день с даты начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 3% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 10-12-го купонов, по 10% номинала - в даты завершения 13-19-го купонов, еще 15% номинала - в дату выплаты 20-го купона. Эмиссия будет размещена в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 5 млрд рублей.