Рубль, скорее всего, стабилизируется у отметки 89 руб./$1 в четверг - SberCIB

Рубль, скорее всего, стабилизируется у отметки 89 руб./$1 в четверг, а нефть продолжит торговаться около $78 за баррель, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль потерял в среду чуть более 1%, ослабев до 89 руб./$1, а в четверг утром дешевеет до 89,2 руб./$1. Похоже, что временное резкое ослабление во вторник, связанное с техническими факторами, вызвало рост спроса на валюту. Тем не менее на этих уровнях экспортеры могут нарастить продажи, и рубль стабилизируется у 89 руб./$1", - пишут эксперты.

На их взгляд, в центре внимания рынка нефти остается монетарная политика. В среду баррель Brent подешевел на $0,41 до $77,88/барр. В течение дня котировки опускались до $76,6 на фоне жесткой риторики представителей ЕЦБ и ФРС. Ограниченную поддержку продолжает оказывать напряженная ситуация в Красном море. Аналитики инвестбанка ожидают, что в четверг нефть продолжит торговаться около отметки $78 за барр.

"Доходности ОФЗ-ПД снизились в среду на 5-15 б. п., - констатируют в SberCIB. - На первых аукционах ОФЗ Минфин привлек значительную сумму без существенной премии, разместив долгосрочный выпуск с фиксированным купоном. Впрочем, пока мы сомневаемся, что такой интерес к длинным бумагам сохранится долго. Также вчера Росстат опубликовал данные по недельной инфляции - показатель замедлился до 0,13% за период с 10 по 15 января (с 0,26% неделей ранее). Хотя такой темп роста цен по-прежнему нельзя назвать низким, его снижение способно поддержать настроения сегодня. Доходности могут снизиться на несколько базисных пунктов в течение дня".

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