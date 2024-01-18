Возможен подъем цены акций Сбербанка к 320 руб. в текущем году - Freedom Finance Global

Возможен подъем котировок акций Сбербанка к отметке 320 рублей за штуку в текущем году, что предполагает рост более 15% к текущему уровню, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"Полученные Сбербанком результаты (отчетность по РСБУ за 2023 год) совпали как с консенсусом аналитиков, так и с ориентирами его основного собственника (государства). В проект бюджета на 2024 год было заложено поступление дивидендных выплат от эмитента на общую сумму 375 млрд руб., для этого его прибыль должна была составить около 1,5 трлн руб. Рентабельность капитала выше 22% позволяет банку выплачивать дивиденды с высокой двузначной доходностью и планомерно расширять бизнес, - указывает эксперт. - После публикации результатов МСФО, запланированной на конец февраля, совет директоров даст рекомендацию по дивиденду за 2023 год. Соответствующие ожидания обеспечат акциям Сбербанка краткосрочный драйвер роста, а также могут вызывать повышенную волатильность их котировок. В целом корпорация сохраняет статус лидера финансового сектора на российском фондовом рынке. На фоне публикации отчетности, отразившей новые максимумы чистой прибыли, прогнозируем в текущем году достижение акциями отметки 320 руб., что предполагает рост на 15,5% к текущим уровням".

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