Вероятно сохранение умеренно позитивного настроения на рынке акций РФ в четверг - ПСБ

Вероятно сохранение умеренно позитивного настроения на российском рынке акций в течение торговой сессии четверга, считает эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Индекс Мосбиржи попробует продвинуться к верхней границе диапазона 3160-3210 пунктов, который, по моему мнению, пока сохранит свою актуальность. Учитывая попытку отскока на рынке нефти и текущие позиции рубля, рассчитываем на дальнейшее (скорее постепенное) оживление спроса в "голубых фишках" при сохранении интереса к внутренним секторам", - пишет аналитик в комментарии.

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