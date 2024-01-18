Шансы на уход индекса Мосбиржи выше 3200п в ближайшие дни наиболее высокие - БКС Экспресс

Вероятность дальнейшего подъема российского фондового рынка и выхода индекса Мосбиржи из консолидационного диапазона 3150-3200 пунктов вверх в ближайшие торговые сессии наиболее высока, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс Мосбиржи по итогам среды изменился незначительно, внутридневная амплитуда колебаний пониженная. Идея ухода рынка в плоскую коррекцию после локального постновогоднего ралли и достижения на днях важного сопротивления 3200 пунктов подтверждается. Обычно после значительного хода наступает консолидация. Если не случается непредвиденной ситуации, то движение продолжается в том же направлении. С технической точки зрения узкий боковик в границах 3200-3150 пунктов имеет повышенные шансы на завершение уже в ближайшие сессии, а в четверг вялотекущий боковик, скорее всего, продолжится, - пишет аналитик в обзоре. - Следуя правилу "тренд скорее продолжится, чем развернется", более вероятным видится вариант прорыва 3200 пунктов вверх с последующим ускорением на верхнюю границу полугодового широкого боковика 3000-3300 пунктов. Несмотря на обнадеживающие оценки и более высокую вероятность дальнейшего подъема рынка, на случай неблагоприятного исхода необходим контроль риска - для активных участников риск-менеджмент предполагает наличие защитных "стоп-приказов" при закреплении индекса Мосбиржи под 3150 пунктами".

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