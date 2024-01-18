Цена Brent - $78,1 за баррель

Уолл-стрит снизилась по итогам торгов в среду из-за статданных и отчетов компаний. Рынки акций крупнейших стран АТР в основном снижаются в четверг. Нефть дорожает в цетверг утром.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду, участники рынка оценивали статданные из США и корпоративные новости.

Розничные продажи в Штатах в декабре увеличились на 0,6% относительно ноября, максимальными темпами за три месяца, сообщило министерство торговли страны в среду. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,4%, согласно результатам опросов Trading Economics и MarketWatch.

Между тем объем промышленного производства в США в декабре вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем не ожидали изменения.

Лучшие, чем ожидалось, статданные снижают вероятность скорого смягчения денежно-кредитной политики в Штатах, отмечают аналитики.

Также инвесторы отреагировали на публикацию регионального обзора Федеральной резервной системы (ФРС), который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). Обзор показал, что уровень экономической активности изменился слабо или не изменился вовсе в большинстве регионов США в декабре-начале января.

В то же время почти во всех округах респонденты отметили сигналы охлаждения рынка труда, и во многих регионах компании ожидают замедления роста зарплат в ближайший год. Также компании в большинстве округов указали на стабильные или снижающиеся цены на сырьевые товары, особенно в перерабатывающей промышленности и строительстве, а также более значительные скидки от автодилеров.

Акции U.S. Bancorp (SPB: USB) подешевели на 1,4%. Американский банк в четвертом квартале снизил чистую прибыль на 8,4%, до $847 млн. Сокращение обусловлено специальными выплатами в пользу Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) на сумму $734 млн для поддержки банковской системы, а также расходами на интеграцию MUFG Union Bank.

Цена бумаг Charles Schwab Corp. (SPB: SCHW) опустились на 1,3%. Компания, работающая в сфере финансовых и брокерских услуг, сократила чистую прибыль почти вдвое в четвертом квартале, хотя скорректированная прибыль превысила ожидания аналитиков.

Капитализация Tesla (SPB: TSLA) уменьшилась на 2% на новости, что американский производитель электромобилей снизил цены на Model Y в Германии на 4-8%.

Рыночная стоимость Spirit Airlines (SPB: SAVE) упала на 22% после того, как американский суд заблокировал сделку по покупке авиаперевозчика компанией JetBlue Airways за $3,8 млрд. Во вторник акции Spirit рухнули в цене на 47,1%.

Котировки акций Albemarle (SPB: ALB) опустились на 4,2%. Крупнейший производитель лития в мире сообщил о намерении сократить капзатраты и штат с целью уменьшить расходы на $95 млн в год.

Американская телекоммуникационная компания Verizon Communications (SPB: VZ) спишет goodwill в четвертом квартале в размере $5,8 млрд по итогам пересмотра операций в сфере проводной связи за пять лет. Капитализация компании снизилась на 1,1%.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,25% и составил 37266,67 пункта.

Лидерами снижения среди бумаг компаний, входящих в расчет Dow, стали акции Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) и Caterpillar (SPB: CAT), подешевевшие на 3,1% и 3% соответственно.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,56% - до 4739,21 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,59% и составил 14855,62 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются на торгах в четверг вслед за спадом Уолл-стрит накануне, инвесторы также оценивают статданные.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 2,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%.

Трейдеры на Гонконгской фондовой бирже пользуются моментом для выгодной покупки акций после падения Hang Seng до минимума примерно за 15 месяцев в среду, пишет Trading Economics.

При этом некоторые инвесторы, судя по всему, опасаются, что в начале текущего года восстановление китайской экономики, как и в конце прошлого, будет медленным в отсутствие масштабных мер поддержки со стороны властей на фоне долговых рисков региональных правительств.

Список лидеров роста на торгах в Гонконге возглавляют бумаги Orient Overseas (International) Ltd., дорожающие на 4,4%.

Также заметно повышается капитализация New World Development, Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) (+3,8% у обоих), Xinyi Solar Holdings (+3,4%), Baidu Inc. (SPB: BIDU) (+2,7%), Hang Lung Properties (+2,6%) и CK Infrastructure Holdings (+2,3%).

Между тем акции Zhongsheng Group Holdings дешевеют на 3,8%, WH Group (SPB: 288) - на 2,9%, China Resources Mixc Lifestyle Services - на 2,7%, PetroChina Co. (SPB: 857) - на 2,4%, JD.com Inc. (SPB: JD), Haier Smart Home и Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. - на 1,9%, Li Auto (SPB: LI) - на 1,3%.

Японский Nikkei 225 опускается на 0,1%.

Заказы на промышленное оборудование без учета заказов судостроительных и генерирующих компаний сократились в Японии на 4,9% в ноябре 2023 года относительно предыдущего месяца после роста на 0,7% в октябре, сообщило правительство страны. Аналитики в среднем ожидали гораздо менее значительного спада - на 0,8%, по данным Trading Economics.

Министерство экономики, торговли и промышленности в четверг также подтвердило оценки снижения японского промышленного производства в ноябре на уровне 0,9% месяц к месяцу и 1,4% год к году после октябрьского подъема на 1,3% и 1,1% соответственно. В помесячном выражении промпроизводство уменьшилось впервые с августа 2023 года.

Заметнее всех в составе индекса теряют в цене акции NEXON (-4,8%). Рыночная стоимость Resonac Holdings сокращается на 3,1%, Kao Corp.- на 2,8%, Sumitomo Chemical, Nitto Denko Corp. и Mercari - на 2,7%, Shiseido - на 2,6%, Omron - на 2,3%.

В свою очередь, капитализация Advantest увеличивается на 3,4%, Konami - на 3,2%, Fuji Electric - на 3,1%, Toyota Motor - на 2,7%, Mazda Motor, Mitsubishi Electric и Yamaha Motor - на 2,3%, TDK - на 2,2%, Mitsubishi Motors и Sharp - на 2,1%.

В пятницу станут известны официальные данные о динамике потребительских цен в Японии за декабрь.

Южнокорейский индекс Kospi почти не меняется.

Котировки акций Hyundai Motor опускаются на 0,7%.

Между тем цена бумаг Posco повышается на 0,7%, Samsung Electronics - на 0,4%, Korean Air Lines - на 0,9%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 потерял 0,6%.

Безработица в Австралии в декабре 2023 года осталась на уровне предыдущего месяца - максимальных за полтора года 3,9%, говорится в опубликованном в четверг сообщении Австралийского бюро статистики (ABS). Показатель совпал с прогнозами рынка, отмечает Trading Economics.

Инфляционные ожидания потребителей в стране в текущем месяце также не изменились по сравнению с предыдущим, составив минимальные с января 2022 года 4,6%, по данным Института Мельбурна.

Акции BHP подешевели на 1,8%, Rio Tinto - подорожали на 0,3%.

Цены на нефть эталонных марок в четверг повышаются из-за сохранения геополитической напряженности в регионе Красного моря.

Кроме того, сильные холода в ряде регионов США стали причиной сокращения добычи на 650-700 тыс. баррелей в сутки в Северной Дакоте, одном из ведущих штатов страны по производству нефти, отмечает Trading Economics.

Мировой спрос на нефть в 2024 году увеличится на 2,2 млн б/с (до 104,36 млн б/с), а в следующем году ожидается рост - на 1,8 млн б/с (до 106,21 млн б/с), говорится в ежемесячном отчете ОПЕК, опубликованном в среду. По итогам 2023 года потребление нефти повысилось на 2,5 млн б/с и достигло 102,11 млн б/с.

Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:03 МСК составляли $78,1 за баррель, что на $0,22 (на 0,3%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $0,41 (на 0,5%) - до $77,88 за баррель.

Цены фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром выросли на $0,4 (на 0,55%) - до $72,96 за баррель. По итогам торгов днем ранее стоимость этих контрактов увеличилась на $0,16 (на 0,2%) и достигла $72,56 за баррель.

США нанесли минувшей ночью очередные удары по объектам, используемым йеменскими хуситами для нападения на международные морские пути.

"Силы Центрального командования США нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам, которые были заряжены для запуска в районах, контролируемых хуситами в Йемене", - говорится в заявлении Центрального командования ВС США в социальных сетях. Отмечается, что данные ракетные установки "представляли непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе и могли быть запущены в любое время".

США считают, что нанесенные удары "ослабят возможности хуситов продолжать свои безрассудные нападения на международное и коммерческое судоходство в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе".