"Финам" сохраняет позитивную оценку акций Alibaba

"Финам" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Alibaba Group Holding, сообщается в комментарии аналитика Сергея Кауфмана.

"Локально эмитент выделяется аномально низкой оценкой. На фоне накопления значительной денежной позиции, коррекции акций и роста EBITDA прогнозный мультипликатор EV/EBITDAна 2024 ф.г. составляет 4,5, а на 2025 ф. г. - 4,2, что является крайне низким значением для технологической компании с почти двузначным ростом выручки, - пишет эксперт. - Одно из наиболее перспективных направлений бизнеса - облачные вычисления. CAICT ожидает, что к 2025 году объем рынка облачных технологий в Китае может превысить один трлн юаней, что предполагает рост примерно в 2,2 раза к уровню 2022 года. При этом отметим, что локально данный сегмент находится под давлением американских ограничений на экспорт чипов".

Alibaba - крупнейший в Китае игрок в сфере e-commerce. Кроме того, эмитент включает в себя облачный бизнес, цифровые, логистические и потребительские сервисы, развлечения, доли в компаниях из разных сфер, а также ряд инновационных инициатив.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.