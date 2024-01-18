Рубль стабилен к доллару, умеренно снижается относительно юаня в ожидании новых стимулов к движению

Москва. 18 января. Доллар США не меняется, юань умеренно растет на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль стабилен на фоне ожидания новых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,94 руб./$1 (-1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 58,6 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 3,65 коп. - до 12,253 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль находится в равновесном положении на фоне отсутствия ярких драйверов к движению. Нефтяные котировки немного подрастают после снижения накануне, оказывая некоторую поддержку нацвалюте. Мировые рынки капитала меняются разнонаправленно, в основном показывая слабую негативную динамику.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $78,05 за баррель, что на 0,23% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена февральских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $72,9 за баррель, что на 0,48% выше итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду, участники рынка оценивали статданные из США и корпоративные новости.

Лучшие, чем ожидалось, статданные снижают вероятность скорого смягчения денежно-кредитной политики в Штатах, отмечают аналитики.

Также инвесторы отреагировали на публикацию регионального обзора Федеральной резервной системы (ФРС), который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). Обзор показал, что уровень экономической активности изменился слабо или не изменился вовсе в большинстве регионов США в декабре-начале января.

В то же время почти во всех округах респонденты отметили сигналы охлаждения рынка труда, и во многих регионах компании ожидают замедления роста зарплат в ближайший год. Также компании в большинстве округов указали на стабильные или снижающиеся цены на сырьевые товары, особенно в перерабатывающей промышленности и строительстве, а также более значительные скидки от автодилеров.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,49%, китайский CSI 300 снижается на 0,63%, гонконгский Hang Seng - на 0,73%, южнокорейский Kospi растет на 0,4%, австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 0,49%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,1%.