Цены евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на продолжающееся снижение UST

Москва. 17 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на продолжающееся снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов слегка сузились за день.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 63,5% от номинала (доходность - 10,07% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 67,2% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,25% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4 базисных пункта). Котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году снизились за день на 27 базисных пунктов - до 35,81% от номинала (доходность выросла на 10 базисных пунктов - до 14,74% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день всего на 1 базисный пункт - до 68,3% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 21,78% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 30 базисных пунктов, подорожав до 63,92% от номинала (их доходность снизилась на 14 базисных пунктов, до 18,17% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 50,42% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта, составив 19,95% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла всего на 2 базисных пункта, составив 65,32% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 17 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в среду умеренно негативную динамику, отыгрывая как заявления представителей ряда мировых ЦБ, в том числе ФРС, так и публикацию в США новой порции макроэкономических данных.

Процентные ставки казначейских облигаций США в ходе торгов 17 января достигли максимальных отметок с начала 2024 года, в частности, доходность 10-летних US Treasuries выросла на 4 базисных пункта по отношению к закрытию вторника, составив 4,11% годовых. Показатель для 2-летних бумаг увеличился на 8 базисных пунктов и достиг отметки 4,35% годовых, 30-летних бумаг - вырос на 2 базисных пункта, до 4,32% годовых.

Член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер заявил накануне, что Федрезерв, вероятно, сможет приступить к снижению ставки в текущем году, однако спешить с этим нет необходимости. "Когда придет время начать снижение ставки, я полагаю, что можно и нужно будет опускать ее методично и осторожно", - сказал Уоллер, слова которого приводит Market Watch.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард допустила, что ставки в еврозоне будут снижены летом текущего года, однако отметила, что рынок слишком агрессивен в своих ожиданиях сроков и темпов смягчения ДКП. Кроме того, инфляция в Великобритании в декабре неожиданно ускорилась до 4% с 3,9% месяцем ранее, сообщило Национальное статистическое управление (ONS) страны. Ускорение зафиксировано впервые за 10 месяцев. Консенсус-прогноз предполагал замедление до 3,8%. Это также снижает вероятность скорого смягчения ДКП Банком Англии.

Розничные продажи в Соединенных Штатах в декабре увеличились на 0,6% относительно ноября, максимальными темпами за три месяца, сообщило министерство торговли страны в среду. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,4%. Между тем объем промышленного производства в США в декабре вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем не ожидали изменения. В ноябре, согласно пересмотренным данным, промпроизводство не изменилось, в то время как ранее было объявлено о повышении на 0,2%.