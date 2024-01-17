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17 января 2024 года 19:43

Рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике "фишек" на внешнем негативе и ослаблении рубля

Москва. 17 января. Рынок акций РФ в среду провел торги в консолидационных настроениях при смешанной динамике цен blue chips на фоне ослабления рубля и ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (подешевели металлы, нефть Brent просела в район $77 за баррель) из-за опасений по поводу состояния мировой экономики. Индекс МосБиржи стабилизировался вблизи отметки 3185 пунктов, при этом лидировали в снижении расписки TCS Group, выросли бумаги "Ростелекома" и Сбербанка на новостях о хороших финпоказателях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3185,23 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1129,77 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,5%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 88,83 рубля (+0,98 рубля).

Подорожали акции "Ростелекома" (+2,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), Сбербанка (+0,7% и +0,9% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +0,7% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%).

Выручка ПАО "Ростелеком" по итогам 2023 года составила более 700 млрд рублей, сообщил президент компании Михаил Осеевский. "За последние шесть лет наша выручка удвоилась и по итогам 2023 года превысила 700 млрд рублей", - сказал Осеевский в ходе "Дня цифровизации", проходящего в рамках выставки-форума "Россия".

Сбербанк в 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ до 1,493 трлн руб., сообщил в среду банк. В декабре 2023 года Сбербанк получил 115,6 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 125,5 млрд руб. годом ранее.

Подешевели расписки TCS Group (-2,3%), OZON (MOEX: OZON) (-1,8%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,1%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций в среду не продемонстрировал выраженного тренда, покупатели и продавцы поочередно брали инициативу в свои руки. В результате индекс МосБиржи остался на уровне вторника, а ослабление рубля поддержало акции экспортеров.

Общий настрой инвесторов на внешних рынках ухудшили заявления в ходе Всемирного экономического форума в Давосе о растущих в мире экономических, геополитических и климатических рисках. ВВП КНР в 2023 году вырос на 5,2% г/г, что превысило прогнозы правительства (5%), в то же время розничные продажи выросли слабее ожиданий и неожиданно увеличилась безработица.

В середине недели снижались практически все commodities, в том числе нефть. Не сильно изменил ситуацию ежемесячный отчет ОПЕК: в альянсе ожидают, что мировой спрос на нефть в 2024 году вырастет на 2,25 млн б/с в годовом исчислении, в среднем до 104,36 млн б/с. В четверг будут обнародованы протоколы последнего заседания ЕЦБ по монетарной политике и недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. С учетом баланса факторов в ближайшие сессии на российском рынке может превалировать нейтральная динамика. Прогноз по индексу МосБиржи на 18 января - 3100-3225 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, обстановка на Ближнем Востоке неоднозначно влияет как на нефтяной, так и на мировые фондовые рынки. Новости о росте китайского ВВП в 2023 году на 5,2%, что оказалось выше официального прогноза властей КНР, обеспечили умеренный оптимизм покупателям российских акций на Мосбирже, и кроме того, корпоративные новости от многих эмитентов тоже способствовали росту котировок.

Среди лидеров роста в среду на фондовом рынке оказались депозитарные расписки "Русагро" (MOEX: AGRO) (+3,5%), возможно, в ожидании разрешения Китая на поставки свинины из России, которое компания должна получить уже на этой неделе, согласно подписанному еще в декабре прошлого года российско-китайскому протоколу. Ранее Национальный союз свиноводов оценил объем экспорта свинины из России в Китай в 150-200 тыс. тонн в год, а с учетом китайского рынка совокупный экспорт российской свинины может вырасти до 400-500 тыс. тонн в год. Кроме того, новости от логистических компаний о том, что РФ в первой половине 2023 года обновила рекорд по экспорту зерна, также создают положительный фон для инвесторов в акции крупных агрохолдингов, считает аналитик.

Лидерами понижения оказались бумаги TCS Group в связи с неопределенностью дивидендной политики компании после ее планируемой редомициляции в Россию. Цена нефти Brent снизилась на фоне выхода ежемесячного доклада ОПЕК, в котором прогноз мирового спроса на нефть не изменился. В четверг индекс МосБиржи может колебаться в коридоре 3100-3200 пунктов, полагает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+1,7%) повышались на фоне продолжения кризиса в Красном море и перспективы дальнейшего роста стоимости морских перевозок.

Президент "Ростелекома" в среду сообщил о том, что выручка компании в 2023 году превысила 700 млрд руб. На данный момент известны финансовые результаты "Ростелекома" за III квартал 2023 года, согласно которым чистая прибыль за отчетный период подскочила на 58% г/г, до 13,56 млрд руб. Таким образом, можно говорить о вероятности привлекательных дивидендных выплат "Ростелекома" по итогам всего 2023 года. (по итогам 2022 года доходность дивидендов "Ростелекома" оказалась одной из самых высоких на рынке и составила около 7%), отмечает аналитик.

Сбербанк в среду отчитался о рекордной чистой прибыли по РСБУ за прошлый год в размере 1,493 трлн руб. при рентабельности капитала 24,7%. Инвесторы частично заложили в цены сильные результаты кредитора, но все же оба типа акций в ожидании объявления о высоких годовых дивидендах продолжают смотреть в район 300 руб. Расписки TCS Group продолжали отступление от локальных максимумов в преддверии редомициляции в Россию и возможного "навеса" бумаг.

На нефтяном рынке инвесторы пока игнорируют риски, исходящие от ситуации в Красном море, обращая основное внимание на перспективы более ограниченного спроса в Китае, а в четверг будут оценивать ежемесячный отчет МЭА и еженедельные данные Минэнерго США (ожидается сокращение запасов нефти на 2,4 млн баррелей при увеличении запасов нефтепродуктов на 2,2 млн баррелей).

Судя по поступающим макроэкономическим данным и комментариям представителей центральных банков, снижение процентных ставок в западных экономиках придется отложить как минимум до II полугодия, что умеренно негативно для золота и акций, а также краткосрочно позитивно для доллара. Сбербанк подтвердил свою силу по итогам 2023 года, и соответственно, перспективу высоких дивидендов. Надежды на привлекательные итоговые выплаты также усилились в отношении "Ростелекома", заключила Кожухова.

В Азии в среду наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 2,5%, китайский Shanghai Composite - на 2,1%, гонконгский Hang Seng упал на 3,7%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE просели на 0,9-1,4%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,1-1,1% во главе с Nasdaq).

Накануне Financial Times написала, что китайские власти пытаются стабилизировать фондовый рынок после спада в первые недели этого года, ограничивая продажу акций некоторыми институциональными инвесторами.

ВВП Китая в IV квартале 2023 года вырос на 5,2% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Таким образом, темпы роста ВВП ускорились по сравнению с 4,9% в третьем квартале. Однако консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал, что подъем составит 5,3%. Повышение китайского ВВП в октябре-декабре относительно предыдущего квартала составило 1%, как и ожидалось. Рост этого показателя продолжается шесть кварталов подряд.

Тем временем, темпы роста промышленного производства в Китае повысились в декабре, а розничных продаж - снизились, согласно опубликованному в среду отчету ГСУ КНР.

Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 6,8% в годовом выражении после подъема на 6,6% в ноябре. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сохранение роста на пережнем уровне. Его декабрьские темпы были максимальными с февраля 2022 года.

Розничные продажи в КНР в декабре увеличились на 7,4% в годовом выражении. Темпы роста снизились по сравнению с 10,1% в ноябре и оказались ниже среднего прогноза аналитиков в 8%. Увеличение розничных продаж отмечено по итогам 12-го месяца подряд, в декабре оно было минимальным за три месяца.

Безработица в Китае в декабре составила 5,1% против 5% месяцем ранее.

Потребительские цены в Великобритании в декабре выросли на 4%, тогда как ожидался подъем на 3,8%.

По данным Минторга США, розничные продажи в декабре увеличились на 0,6% относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,4%, согласно результатам опросов Trading Economics и MarketWatch. Это максимальные темпы повышения показателя за последние три месяца. В ноябре продажи выросли на 0,3%.

На нефтяном рынке в среду цены просели на фоне общего снижения аппетита к риску и укрепления доллара США, несмотря на сохраняющуюся напряженность в регионе Красного моря.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $77,18 за баррель (-1,4% и +0,2% накануне), февральская цена WTI - $71,62 за баррель (-1,1% и -0,4% во вторник).

Долларовый индекс DXY в среду прибавляет 0,25% (до 103,59 пункта) после публикации сильных данных о розничных продажах и промышленном производстве в США. Сильный доллар снижает спрос на нефть со стороны держателей других валют.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли бумаги SFI (MOEX: SFIN) (+13%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+12,2%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+6%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+5,5%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+5,2%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+5,1%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+5%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (+5% и +6,8% "префы").

Снизились "префы" ПАО "Башинформсвязь" (MOEX: BISV) (-2,8%), акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-2,4%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 47,07 млрд рублей (из них 8,89 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,28 млрд рублей на "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1,5%) и 2,54 млрд рублей на обыкновенные акции "Мечела" (MOEX: MTLR)).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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