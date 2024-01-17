Рубль в среду заметно упал к доллару и евро на фоне фиксации прибыли после сильного роста в первые рабочие дни нового года

Москва. 17 января. Доллар США, евро и китайский юань заметно укрепились на Московской бирже по итогам торгов в среду; рубль упал к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли после сильного роста, наблюдавшегося подряд в первые пять сессий нового года.

Курс доллара США составил 88,95 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,09 рубля выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 96,75 руб./EUR1, подорожав на 1,11 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,1 рубля, до 92,46 руб. Курс китайского юаня увеличился на 9,65 копейки - до 12,22 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к основным валютам по итогам торгов среды на фоне фиксации прибыли и негативной динамики цен на нефть. Рубль сильно рос в первые пять полноценных торговых сессий после завершения новогодних праздников, и сейчас участники рынка закрывают позиции в ожидании новых стимулов к движению. Тем не менее, поддержку рублю продолжает оказывать продажа валзюты со стороны экспортеров и в рамках бюджетного правила.

ЦБ РФ продал валюту с расчетами 16 января (операции за 15 января) на 16,5 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ 9 января 2024 года начал проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда в 2023 году.

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Минфин с 15 января по 6 февраля планирует направить на продажу иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 69,1 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 4,1 млрд рублей.

Дополнительно в течение января 2024 года Банк России завершит продажу валюты в рамках зеркалирования инвестирования средств ФНБ в I полугодии 2023 года (0,8 млрд рублей в день).

Таким образом, с 15 января по 31 января 2024 года ЦБ увеличит продажу валюты до 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля будет продавать 15,9 млрд рублей (с 9 по 12 января продавал ее на 0,9 млрд рублей в день).

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, рубль в среду подешевел к доллару и евро вслед за волатильной сессией вторника на фоне дешевеющей нефти - курс доллара показал сегодня максимальный дневной прирост с 3 января. "При этом с начала недели определенную поддержку рублю должно оказывать увеличение продаж валюты со стороны ЦБ до 16,7 млрд руб. ежедневно. Если говорить о зарубежной статистике, рост розничных продаж в США составил 0,6% м/м, превысив консенсус-прогноз. Увеличение розничных продаж с наибольшим темпом за последние три месяца является индикатором сохранения спроса, несмотря на высокие ставки. На этом фоне, а также с учетом возобновления роста годовой инфляции в декабре до 3,4% у ФРС становится больше причин не торопиться с понижением ставки", - говорит Беспалов.

"Рубль с открытия демонстрирует умеренную нисходящую динамику. Пока это движение укладывается в рамки коррекции последней волны укрепления российской валюты. Данный импульс стартовал почти две недели назад после резкого ослабления рубля в первые торговые дни нового года. Давление на рубль может постепенно усиливаться со стороны сырьевого фактора. Цены на нефть и другие ключевые товары российского экспорта остаются недалеко от минимумов за последние несколько лет. Это с определенным лагом во времени накапливает негативный эффект для рубля, связанный с сокращением экспортной выручки. Поддержку рублю продолжает оказывать жесткая монетарная политика ЦБ, а также усилившиеся осенью требования к возврату и продаже валютной выручки экспортеров. Данные условия ограничивают потенциал и скорость обесценивания рубля, которое может быть спровоцировано ключевыми внешними и внутренними факторами", - подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Ослабление курса рубля в декабре происходило под влиянием операций по выкупу активов у компаний из недружественных стран, а также на фоне роста спроса на иностранную валюту со стороны физических лиц в ожидании новогодних праздников и снижения цен на нефть, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

На валютном рынке в декабре наблюдались кратковременные периоды волатильности, но благодаря высоким продажам иностранной валюты экспортерами ослабление рубля по итогам месяца было незначительным - всего на 1,0% относительно доллара США, отмечает ЦБ.

Крупнейшие экспортеры в декабре увеличили чистые продажи валюты на 6,6% - до $14,8 млрд c $13,9 млрд в ноябре. Напротив, объем продаж валюты нефинансовыми компаниями в декабре сократился на треть - до 211,2 млрд рублей (в ноябре - 304,4 млрд рублей).

Население в декабре купило валюту на рекордные в 2023 году 179,0 млрд рублей (на биржевом валютном рынке было приобретено валюты на 90,2 млрд рублей, через крупнейшие банки - на 88,8 млрд рублей). Практически весь объем покупок пришелся на доллары США и евро.

Системно значимые кредитные организации (СЗКО), как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров, в декабре продали валюту на бирже на 588,2 млрд рублей, что на 14% больше ноябрьских продаж. Кредитные организации, не относящиеся к СЗКО, напротив, в декабре приобрели валюту на 465,7 млрд рублей (в ноябре - 459,6 млрд рублей).

Объем покупок валюты на бирже со стороны нерезидентов из дружественных стран в декабре уменьшился на 18,9% - до 217,2 млрд рублей с 267,7 млрд рублей в ноябре.

Цены на нефть продолжают снижаться вечером в среду на укреплении доллара и опасениях по поводу мирового спроса на нефтяном рынке.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 19:00 МСК понизилась на 1,25%, до $77,31 за баррель. Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,81%, до $71,79 за баррель.

Долларовый индекс, отражающий динамику американской валюты к шести основным валютам мира, растет в ходе торгов на 0,2% после публикации сильных данных о розничных продажах и промышленном производстве в США. Сильный доллар снижает спрос на нефть со стороны держателей других валют.

Тем временем рост ВВП Китая в четвертом квартале 2023 года ускорился до 5,2% в годовом выражении против 4,9% кварталом ранее, однако оказался хуже ожиданий аналитиков, ожидавших ускорения до 5,3%. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире.

Между тем напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, поскольку йеменские хуситы по-прежнему угрожают судам в Красном море. Кроме того, иранские военные во вторник нанесли удары по базам радикальной группировки "Джейш аль-Адль" на территории Пакистана.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 18 января на 70,83 копейки, до 88,354 руб./$1, и увеличил курс евро на 45,24 копейки, до 96,0531 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду вырос на 49,62 копейки по отношению ко вторнику и составил 88,3389 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск увеличился на 38,93 копейки и составил 88,3778 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 435,87 млн, из которых $419,6 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 016,27 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 42,83 копейки, до 96,0279 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 42,41 копейки, до 96,1015 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR661,267 млн, из которых EUR259,994 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR401,273 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 16 января выросла на 14 базисных пунктов - до 15,56% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц опустилась в среду на 1 базисный пункт - до 15,41% годовых, на три месяца - повысилась относительно вторника на 3 базисных пункта, до 15% годовых, на шесть месяцев - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 13,28% годовых.