Рубль в среду умеренно дешевеет к доллару и евро на фоне фиксации прибыли после сильного роста в первые рабочие дни нового года

Москва. 17 января. Доллар США, евро и китайский юань умеренно укрепляются на Московской бирже днем в среду; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли после сильного роста, наблюдавшегося подряд в первые пять сессий нового года.

Курс доллара США составил 88,51 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 65,25 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 96,33 руб./EUR1, подорожав на 69 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 66,94 копейки, до 92,03 руб. Курс китайского юаня увеличился на 8,85 копейки - до 12,21 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к основным валютам в ходе дневных торгов на фоне фиксации прибыли и негативной динамики цен на нефть. Рубль сильно рос в первые пять полноценных торговых сессий после завершения новогодних праздников, и сейчас участники рынка закрывают позиции в ожидании новых стимулов к движению. Тем не менее, поддержку рублю продолжает оказывать продажа валюты со стороны экспортеров и в рамках бюджетного правила.

ЦБ РФ продал валюту с расчетами 16 января (операции за 15 января) на 16,5 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ 9 января 2024 года начал проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда в 2023 году.

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Минфин с 15 января по 6 февраля планирует направить на продажу иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 69,1 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 4,1 млрд рублей.

Дополнительно в течение января 2024 года Банк России завершит продажу валюты в рамках зеркалирования инвестирования средств ФНБ в I полугодии 2023 года (0,8 млрд рублей в день).

Таким образом, с 15 января по 31 января 2024 года ЦБ увеличит продажу валюты до 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля будет продавать 15,9 млрд рублей (с 9 по 12 января продавал ее на 0,9 млрд рублей в день).

Предпосылки для дальнейшего укрепления рубля по отношению к доллару США пока сохраняются, говорится в комментарии аналитика Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Станислава Дужинского.

"Спрос на валюту остается ограниченным вследствие сезонно низкого импорта и высокой ключевой ставки, предложение валюты, наоборот, расширено за счет реализации валютной выручки экспортерами и операций Банка России по продаже юаней. Считаем, что предпосылки для дальнейшего укрепления рубля сохраняются. По мере приближения налогового периода и увеличения объема продаж валюты экспортерами доллар может ослабеть до уровня 85 руб./$1", - пишет эксперт.

Курс рубля по отношению к доллару США, возможно, останется на уровне 88 руб./$1 на торгах в среду, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Мы ожидаем, что нефть марки Brent продолжит торговаться в интервале $77-78 за баррель в течение дня. Интерес будет представлять ежемесячный отчет ОПЕК", - указывают эксперты инвестбанка в обзоре.

Снижение цен на нефть усилилось днем в среду на опасениях по поводу мирового спроса на топливо. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 15:00 МСК понизилась на 1,52%, до $77,09 за баррель. Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,73%, до $71,14 за баррель.

Как сообщалось, рост ВВП Китая в четвертом квартале 2023 года ускорился до 5,2% в годовом выражении с 4,9% кварталом ранее, однако оказался хуже ожиданий аналитиков, ожидавших ускорения до 5,3%.

Тем временем напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, поскольку йеменские хуситы по-прежнему угрожают судам в Красном море. Кроме того, иранские военные во вторник нанесли удары по базам радикальной группировки "Джейш аль-Адль" на территории Пакистана.