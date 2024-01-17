Рынок акций РФ утром сопротивляется внешнему негативу, индекс МосБиржи превысил 3180п

Москва. 17 января. Рынок акций РФ утром в среду демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (подешевели металлы, нефть Brent просела к $77,6 за баррель) из-за опасений по поводу состояния мировой экономики, а также на фоне ослабления рубля. Индекс МосБиржи превысил 3180 пунктов во главе с бумагами Сбербанка на неплохом финотчете и "префами" "Сургутнефтегаза".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3184,63 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1132,9 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,6%.

Доллар подрос до 88,47 рубля (+0,62 рубля).

Подорожали акции Сбербанка (+0,8% и +0,9% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +1,3% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%).

Сбербанк в 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ до 1,493 трлн руб., сообщил в среду банк. В декабре 2023 года Сбербанк получил 115,6 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 125,5 млрд руб. годом ранее.

Подешевели расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,6%), OZON (MOEX: OZON) (-0,7%), акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), спрос на рисковые активы в мире ослаб из-за ухудшения геополитического новостного фона и отдельных жестких заявлений представителей ФРС.

Фьючерсы Brent снизились к $77,4 за баррель. Утренняя статистика из Китая в целом не дала поводов надеяться на заметный рост спроса на нефть. Если выходящий в среду месячный отчет ОПЕК по рынку нефти также разочарует инвесторов, фьючерсы Brent могут протестировать отметку $77 за баррель, полагают эксперты банка.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что, несмотря на утренний откат нефтяных котировок, можно ожидать попыток восстановления рынка акций РФ.

"Полагаем, что диапазон 3160-3210 пунктов по индексу МосБиржи сохранит свою актуальность. Сегмент "голубых фишек", скорее всего, продолжит оставаться в ожидании более четких сигналов с внешних рынков и от рубля, спрос на внутренние сектора сохранится. В центре внимания сегодня из корпоративных новостей - отчетность Сбербанка по РСБУ за 2023 год, которая, как мы рассчитываем, способна поддержать дивидендные истории и рынок в целом", - полагает эксперт.

По оценке аналитиков "БКС Мир инвестиций", краткосрочная динамика на российском рынке акций будет зависеть по большей части от сырьевых цен. Однако вряд ли стоит ожидать, что в ближайшее время индекс МосБиржи опустится ниже 3150 пунктов. Более общая картина остается без изменений: индекс по-прежнему торгуется в широком диапазоне с нижней поддержкой 3000 пунктов и верхним сопротивлением 3300 пунктов. При более мощном восстановлении нефтяных котировок вероятность приблизиться к верхней границе диапазона высока. В США продолжается сезон отчетности, в среду также выйдут данные по розничным продажам, промышленному производству, рынку недвижимости, региональный обзор по экономике "Бежевая книга", напомнили эксперты "БКС МИ".

В США во вторник индексы снизились на 0,2-0,6% во главе с Dow, инвесторы оценивали макроэкономические данные, высказывания руководства Федеральной резервной системы (ФРС) и новости эмитентов, включая отчетность ведущих банков.

Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, упал в январе до минимальных с мая 2020 года минус 43,7 пункта с минус 14,5 пункта месяцем ранее, согласно опубликованным во вторник данным. Эксперты в среднем ожидали роста индикатора активности в промышленном секторе штата до минус 5 пунктов, отмечает Trading Economics.

Федрезерв, вероятно, сможет приступить к снижению процентной ставки в текущем году, однако спешить с этим нет необходимости, считает между тем член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер.

Банк Morgan Stanley (SPB: MS) зафиксировал более чем 30%-е снижение чистой прибыли в октябре-декабре прошлого года, увеличив выручку лишь на 1%. Goldman Sachs сообщил, что в IV квартале 2023 года нарастил чистую прибыль в полтора раза, выручку - на 7%, при этом оба показателя оказались заметно лучше ожиданий рынка. Еще один банк - PNC Financial Services Group (SPB: PNC) - отчитался о сокращении чистой прибыли в том же периоде в 1,8 раза, однако скорректированный показатель и выручка оказались выше прогнозов аналитиков.

В Азии в среду также наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 2,5%, китайский Shanghai Composite - на 2,1%, гонконгский Hang Seng упал на 3,7%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE просели на 0,3-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,4-0,8%).

Накануне Financial Times написала, что китайские власти пытаются стабилизировать фондовый рынок после спада в первые недели этого года, ограничивая продажу акций некоторыми институциональными инвесторами.

ВВП Китая в IV квартале 2023 года вырос на 5,2% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Таким образом, темпы роста ВВП ускорились по сравнению с 4,9% в третьем квартале. Однако консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал, что подъем составит 5,3%. Повышение китайского ВВП в октябре-декабре относительно предыдущего квартала составило 1%, как и ожидалось. Рост этого показателя продолжается шесть кварталов подряд.

Тем временем, темпы роста промышленного производства в Китае повысились в декабре, а розничных продаж - снизились, согласно опубликованному в среду отчету ГСУ КНР.

Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 6,8% в годовом выражении после подъема на 6,6% в ноябре. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сохранение роста на пережнем уровне. Его декабрьские темпы были максимальными с февраля 2022 года.

Розничные продажи в КНР в декабре увеличились на 7,4% в годовом выражении. Темпы роста снизились по сравнению с 10,1% в ноябре и оказались ниже среднего прогноза аналитиков в 8%. Увеличение розничных продаж отмечено по итогам 12-го месяца подряд, в декабре оно было минимальным за три месяца.

Безработица в Китае в декабре составила 5,1% против 5% месяцем ранее.

Потребительские цены в Великобритании в декабре выросли на 4%, тогда как ожидался подъем на 3,8%.

В пятницу станут известны официальные данные о динамике потребительских цен в Японии за декабрь.

На нефтяном рынке утром в среду цены снижаются на фоне общего снижения аппетита к риску и укрепления доллара США, несмотря на сохраняющуюся напряженность в регионе Красного моря.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $77,41 за баррель (-1,1% и +0,2% накануне), февральская цена WTI - $71,49 за баррель (-1,3% и -0,4% во вторник).

Долларовый индекс DXY в среду прибавляет 0,04% (до 103,38 пункта), накануне он вырос на 0,6%.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+13% и +5,9% "префы"), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+5,7%), SFI (MOEX: SFIN) (+4,3%), "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (+4,3%).

Подешевели акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-2,5% и -2,8% "префы"), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,94 млрд рублей (из них 2,16 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,91 млрд рублей на "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) и 662,91 млн рублей на обыкновенные акции "Мечела" (MOEX: MTLR)).