Дивдоходность акций Сбербанка за 2023г может составить 13% - "Мои Инвестиции"

Дивидендная доходность акций Сбербанка по итогам 2023 года может составить 13%, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Светлана Асланова и Елизавета Лебедева.

"Чистая прибыль эмитента по РСБУ за 2023 год достигла рекордного уровня в 1,5 трлн руб. (рост в пять раз г/г), обеспечив рентабельность капитала 24,7%. Это совпадает с нашим прогнозом прибыли банка по МСФО за 2023 год. В 4К23 чистая прибыль сократилась на 9% кв/кв (до 364 млрд руб.) на фоне замедления темпов роста процентных и комиссионных доходов и сезонного ускорения роста операционных расходов. По нашим расчетам, чистая процентная маржа банка выросла на 11 базисных пунктов (б.п.) кв/кв (до 5,85%), - указывают эксперты. - Темпы роста кредитного портфеля продолжают замедляться. Рост розничного портфеля замедлился в декабре на фоне высоких процентных ставок и ужесточения регулирования и составил 29,4% г/г. Корпоративный портфель вырос на 18,4% г/г (без учета валютной переоценки). Ожидаем дальнейшее замедление роста портфеля в 1К24, учитывая меры Банка России и высокие процентные ставки. Качество активов остается высоким: доля просроченной задолженности снизилась на 10 базисных пунктов м/м (до 1,9%.) Стоимость риска по итогам 2023 года - 140 б.п. (без учета валютной переоценки)".

"29 февраля Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 год. Рекомендация Набсовета по дивидендам, скорее всего, будет озвучена в конце марта-апреле. Сохраняем прогноз на 2023 год по чистой прибыли на уровне 1,5 трлн. руб. и по дивиденду на уровне 35 руб. на акцию (дивидендная доходность - 13%), - пишут аналитики телеграм-канала в материале. - Позитивно смотрим на Сбербанк. Сохранение высоких положительных реальных процентных ставок позитивно отразится на финансовых результатах. Рентабельность капитала останется на уровне 25-26%, несмотря на существенное замедление темпов роста кредитного портфеля, давление на ЧПМ и рост стоимости риска. Акции банка торгуются на мультипликаторах 2024 года P/BV 0,8x и P/E 3,4x или с 32-43% дисконтом к историческим средним".

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