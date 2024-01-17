"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Московской биржи с целью 212,5 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 212,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,5%, стоп-приказ: 183,9 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Общий объем торгов на рынках "Московской биржи" в декабре 2023 года вырос на 47,5% по сравнению с декабрем 2022 года и составил 139,6 трлн руб., указывают эксперты. Суммарный объем торгов за 2023 год составил 1,3 квадрлн руб. (1,1 квадрлн руб. за 2022 год). Комиссионные доходы по итогам 9 месяцев 2023 года выросли на 31,2%. По мнению аналитиков, повышенная ключевая ставка ЦБ РФ продолжает оказывать позитивное влияние на рост процентных доходов.

"С технической точки зрения котировки акции находятся в консолидации на глобальном восходящем тренде. При объеме позиции 11,7% и выставлении стоп-заявки на уровне 183,9 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск 2,48", - отмечают в "Финаме".

Московская биржа - крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка.

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