"Тинькофф Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 296 рублей за штуку на фоне сильного отчета банка за 2023 год по РСБУ, говорится в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой.

"Самый крупный российский банк опубликовал отчет РСБУ с результатами за декабрь и весь 2023 год. Сбер показал лучший результат по годовой чистой прибыли за всю историю, несмотря на снижение показателя в декабре, по отношению к аналогичному периоду 2022 года, - пишет эксперт. - Месячное значение прибыли за декабрь осталось на уровне ноября. Произошло это на фоне замедления темпов роста кредитования в связи с ужесточением мер регулирования со стороны ЦБ. К тому же в декабре банк доначислил еще 53 млрд рублей в качестве резерва на фоне прогнозируемого охлаждения динамики выдач ипотеки".

Аналитик напоминает, что на прошедшем дне инвестора менеджмент банка сохранил планку по выплате дивидендов в размере 50% чистой прибыли при достаточности капитала с учетом внутреннего буфера выше 13,3% (ранее выше 11,5%). Рентабельность капитала по итогам года ожидается выше 22%. Дивиденды по итогам года, по оценке "Тинькофф Инвестиций", могут составить 33,3 рубля на акцию (доходность по текущим ценам - около 12%).

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