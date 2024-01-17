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17 января 2024 года 12:19
SberCIB рекомендует продавать бумаги TCS Group
SberCIB Investment Research рекомендует продавать депозитарные расписки TCS Group, избыточное предложение может негативно повлиять на котировки бумаг, сообщается в материале аналитика Андрея Ахатова. "Расписки эмитента в ближайшее время, вероятно, продолжат падать в цене. Мы предлагаем играть на понижение котировок, учитывая значительный "навес" бумаг, которые могут быть проданы после завершения редомициляции", - отмечает эксперт инвестбанка. "Мы не предполагаем, что в случае TCS Group могут быть введены ограничения на конвертацию и продажу купленных с дисконтом ценных бумаг. По нашим оценкам, примерно 15% от рыночной капитализации компании (или 29% от заблокированного free float) могли быть приобретены резидентами с дисконтом за периметром НРД. "Навес" предложения в первые шесть дней после конвертации GDR в акции российского МКПАО может составить до 4% от рыночной капитализации компании или 26 млрд рублей. Это в двадцать три раза больше, чем среднедневной объем торгов расписками на Московской бирже за последние 100 дней. Такой избыток предложения может оказать давление на весь рынок акций", - пишет Ахатов в обзоре. "Позитивно оцениваем долгосрочные перспективы бизнеса эмитента. Будем рассматривать привлекательность покупки ценных бумаг TCS Group после завершения переезда. По итогам 2023 года ее чистая прибыль может достичь 74 млрд руб., что станет рекордом, и показатель продолжит расти в 2024 году. После редомициляции у компании появится техническая возможность платить дивиденды", - указывает аналитик SberCIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-TCS-GDR-АНАЛИТИКА
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