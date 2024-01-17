"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку бумаг Fix Price

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив бумаг Fix Price, подтверждая целевую цену на уровне 480 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 46% с текущих ровней, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

"Совет директоров одобрил выплату промежуточных дивидендов за 2023-2024гг в размере 9,84 рубля на ГДР/акцию, - отмечает аналитик Мария Суханова. - Сумма определена в соответствии с полученным ранее разрешением правительственной комиссии в РФ на выплату дивидендов дочерней компанией Fix Pricе в адрес холдинга. Первые дивиденды за два года принесут доходность 3%. Позитивным сюрпризом стало то, что компания объявила о выплате еще до редомициляции в Казахстан. Смена регистрации снимет регуляторные ограничения на выплаты. Ожидаем дивдоходность в 2024 году на уровне 5-10% и сохраняем позитивный взгляд".

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