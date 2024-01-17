Вероятна осторожность покупателей на рынке акций РФ в среду - "Велес Капитал"

Внешние и внутренние факторы предвещают осторожность покупателей на российском фондовом рынке на торгах в среду, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Статистика по экономике Китая, который становится одним из основных торговых партнеров РФ, за весь 2023 год и 4К23 оказалась невпечатляющей, что умеренно негативно в том числе для российских экспортеров. Цены на нефть также остаются в "боковике", а на западные биржи вернулись страхи продолжительного сохранения жестких монетарных условий. В середине недели в РФ инвесторы также могут отыгрывать финансовые результаты Сбербанка за весь 2023 год по РСБУ, которые, впрочем, ожидаются сильными", - отмечает эксперт в комментарии.

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