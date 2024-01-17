Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную цену акций "Интер РАО" на уровне 6,711 руб. на горизонте 12 месяцев, сообщается обзоре банка.

"В секторе электроэнергетики более интересной нам видится компания "Интер РАО", - пишут аналитики. - Она недооценена рынком, несмотря на внушительную денежную сумму на балансе. Имеет один из самых высоких потенциалов в секторе по увеличению финансовых показателей за счёт индексации тарифов и наращивания экспорта и инвестиций. В условиях роста рынка хорошие фундаментальные перспективы бизнеса могут выступить фактором опережающего роста котировок акций компании. "Интер РАО" стабильно платит дивиденды, ожидаемая дивдоходность ~6%. Наш целевой ориентир на 12 месяцев - 6,711 руб./акцию".

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