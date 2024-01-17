Курс рубля, возможно, останется на уровне 88 руб./$1 в среду - SberCIB

Курс рубля по отношению к доллару США, возможно, останется на уровне 88 руб./$1 на торгах в среду, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Мы ожидаем, что нефть марки Brent продолжит торговаться в интервале $77-78 за баррель в течение дня. Интерес будет представлять ежемесячный отчет ОПЕК", - указывают эксперты инвестбанка в обзоре.

"Минфин в среду будет размещать два выпуска: 14-летние ОФЗ с фиксированным купоном и девятилетний инфляционный линкер. Мы допускаем, что премии на аукционах повысятся относительно уровней ноября-декабря. На этом фоне доходности ОФЗ в среду могут вырасти на несколько базисных пунктов", - отмечают в SberCIB.

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