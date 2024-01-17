Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут статистика из РФ, США и еврозоны, выступление представителя ФРС, отчет ОПЕК:

- Недельная инфляция в России;

- Выступление главы ФРБ Нью-Йорка и члена управляющего совета ФРС Джона Уильямса;

- Недельные данные по запасам нефти в США от API;

- Розничные продажи, объем промышленного производства в США за декабрь;

- ИПЦ еврозоны;

- Ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.