Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 3160-3210п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 3160-3210 пунктов в течение торговой сессии в среду, полагает эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Несмотря на утренний откат нефтяных котировок, ждем попыток восстановления рынка акций. Полагаем, что диапазон 3160-3210 пунктов по индексу Мосбиржи сохранит свою актуальность. Сегмент "голубых фишек", скорее всего, продолжит оставаться в ожидании более четких сигналов с внешних рынков и от рубля, спрос на внутренние сектора сохранится. В центре внимания в среду из корпоративных новостей будет отчетность Сбербанка по РСБУ за 2023 год, которая, как мы рассчитываем, способна поддержать дивидендные истории и рынок в целом", - пишет аналитик в комментарии.

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