Цены рублевых корпбондов в среду могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 17 января. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут слегка снизиться под давлением как внешнего негатива, так и объявленных Минфином РФ на 17 января первых в 2024 году размещений нового госдолга, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали макроэкономические данные, высказывания руководства Федеральной резервной системы (ФРС) и новости эмитентов, включая отчетность ведущих банков. Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, упал в январе до минимальных с мая 2020 года минус 43,7 пункта с минус 14,5 пункта месяцем ранее, согласно опубликованным во вторник данным. Эксперты в среднем ожидали роста индикатора активности в промышленном секторе штата до минус 5 пунктов.

Федрезерв, вероятно, сможет приступить к снижению процентной ставки в текущем году, однако спешить с этим нет необходимости, считает между тем член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер. "Когда придет время начать снижение ставки, я полагаю, что можно и нужно будет опускать ее методично и осторожно", - сказал Уоллер накануне в ходе выступления на мероприятии в Брукингском институте.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются на торгах в среду, инвесторы оценивают статданные. Значение японского Nikkei 225 уменьшилось по итогам торгов на 0,4%. Южнокорейский индекс Kospi снижается на 2,3%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 потерял 0,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite падает на 1%, гонконгский Hang Seng - на 3,1%. По итогам 2023 года китайская экономика выросла на 5,2%, превысив целевой ориентир правительства в 5%. Темпы роста промышленного производства в стране повысились в декабре до максимальных с февраля 2022 года 6,8% по сравнению с 6,6% месяцем ранее, розничных продаж - снизились до минимальных за три месяца 7,4% с 10,1% в ноябре. Аналитики ожидали подъема на 6,6% и 8% соответственно. Безработица в КНР в декабре составила 5,1% против 5% месяцем ранее.

В свою очередь цены на нефть опускаются в среду на фоне общего снижения "аппетита к риску" и укрепления доллара США, несмотря на сохраняющуюся напряженность в регионе Красного моря. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $77,75 за баррель, что на 0,69% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на 0,2%, до $78,29 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени на 0,76%, до $71,85 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на 0,4%, до $72,4 за баррель.

Трейдеры, кажется, "больше опасаются недостатка спроса, чем дефицита предложения в данный момент", говорит портфельный управляющий SIA Wealth Management Колин Сизински, слова которого приводит Market Watch. Резкое снижение индекса Empire State Manufacturing в январе "является сигналом замедления роста в США, и китайская экономика вызывает серьезное беспокойство", отмечает эксперт. Рост ВВП Китая в четвертом квартале 2023 года ускорился до 5,2% в годовом выражении с 4,9% в октябре-декабре, однако оказался хуже ожиданий рынка (+5,3%).

Активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 16 января практически не изменилась по сравнению с предыдущим днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,456 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,397 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос на 0,07% и составил 105,94 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,09%, поднявшись до 877,41 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+1,5%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,95%) и "СИБУР Холдинг БО-03" (+0,91%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-17" (-0,55%), "МТС-001P-20" (-0,34%) и "АФК Система-1Р-10" (-0,33%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Смартфакт" завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-02-001P объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 19% годовых, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена возможность проведения call-опционов в даты окончания 4-го и 8-го купонов.

ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" завершило размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей. Размещение займа проходило с 11 декабря 2023 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,5% годовых. Ставка 2-48-го купонов будет переменной и рассчитываться по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. Ставка 2-го купона составляет 21,2% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Купоны ежемесячные.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) 19 января с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии БО-П11 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 15,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 16,42% годовых, купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 25 января. Премаркетинг данного выпуска "КАМАЗ" проводил в ноябре 2023 года, но по техническим причинам перенес размещение на неопределенный срок. Ориентир ставки 1-го купона тогда составлял не выше 15,25% годовых.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 7-го купона облигаций серии 001P-26R на уровне 16,66% годовых. Компания разместила выпуск 5-летних бондов объемом 30 млрд руб. в июле 2023 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,6% годовых. Ежемесячные купоны по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: RUONIA плюс спред 130 базисных пунктов.

Топливная компания "Нафтатранс плюс" установила ставки 16-36-го купонов облигаций серии БО-04 на уровне 19% годовых. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 100 млн рублей в ноябре 2022 года. Ставка 1-15-го купонов установлена также на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные.

ООО "РуссОйл" установило ставку 2-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 21% годовых. Компания разместила 3-летний выпуск облигаций на 200 млн рублей в ноябре 2023 года. Ставка 1-го купона составила 18% годовых. Ставки 2-12-го купонов плавающие и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 5 рабочий день до даты начала купона, плюс 5%, но не менее 15% годовых и не более 22% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов, а также есть возможность досрочного погашения бумаг в даты окончания 6-го и 10-го купонов.

ООО "Балтийский лизинг" выкупило по оферте 2 млн 999,999 тыс. облигаций серии БО-П05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска - 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила практически 100% займа. Компания разместила 10-летний выпуск на 3 млрд рублей в июле 2022 года по ставке полугодового купона 10,9% годовых до оферты с исполнением 16 января 2024 года. Ставка 4-го купона была установлена на уровне 0,01% годовых.