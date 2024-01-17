Hang Seng теряет свыше 3%

Уолл-стрит закрылась в минусе во вторник. Рынки акций крупнейших стран АТР в основном снижаются на торгах в среду. Цены на нефть снижаются в среду утром.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали макроэкономические данные, высказывания руководства Федеральной резервной системы (ФРС) и новости эмитентов, включая отчетность ведущих банков.

Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, упал в январе до минимальных с мая 2020 года минус 43,7 пункта с минус 14,5 пункта месяцем ранее, согласно опубликованным во вторник данным. Эксперты в среднем ожидали роста индикатора активности в промышленном секторе штата до минус 5 пунктов, отмечает Trading Economics.

Федрезерв, вероятно, сможет приступить к снижению процентной ставки в текущем году, однако спешить с этим нет необходимости, считает между тем член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер.

"Когда придет время начать снижение ставки, я полагаю, что можно и нужно будет опускать ее методично и осторожно", - сказал Уоллер накануне в ходе выступления на мероприятии в Брукингском институте.

Капитализация авиаперевозчика Spirit Airlines (SPB: SAVE) рухнула на 47,1% во вторник после того, как суд заблокировал сделку по его покупке за $3,8 млрд конкурирующей компанией JetBlue Airways, чьи акции прибавили в цене 4,9%.

Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) подешевели на 1,2% на фоне новостей о 5%-х скидках на ее смартфоны в Китае.

Фармгигант Pfizer Inc. (SPB: PFE) потерял 1,3% капитализации - несмотря на заявления его главы Альберта Бурлы на полях Всемирного экономического форума в Давосе о том, что он вкладывает все свои пенсионные накопления в акции компании.

Акции JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) подешевели на 0,6%. Банк согласился выплатить $18 млн для урегулирования обвинений со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в том, что он мешал сотням клиентов сообщить регулятору о возможных нарушениях.

Цена бумаг Morgan Stanley (SPB: MS) уменьшилась на 4,2%. Кредитная организация зафиксировала более чем 30%-е снижение чистой прибыли в октябре-декабре прошлого года, увеличив выручку лишь на 1%.

Между тем рыночная стоимость Carrols Restaurant Group, крупнейшего в США франчайзи ресторанов быстрого обслуживания Burger King, подскочила на 12,5%. Канадско-американская Restaurant Brands International (RBI), владеющая Burger King, покупает Carrols с оценкой стоимости предприятия (EV) на уровне $1 млрд.

Goldman Sachs Group (SPB: GS) сообщила, что в четвертом квартале 2023 года нарастила чистую прибыль в полтора раза, выручку - на 7%, при этом оба показателя оказались заметно лучше ожиданий рынка. Котировки ее акций повысились на 0,7%.

Еще один банк - PNC Financial Services Group (SPB: PNC) - отчитался о сокращении чистой прибыли в том же периоде в 1,8 раза, однако скорректированный показатель и выручка оказались выше прогнозов аналитиков. Его рыночная капитализация выросла на 0,1%.

Бумаги разработчика программного обеспечения для проектирования электроники Synopsys Inc. (SPB: SNPS) подорожали на 3,1% после новостей о том, что он покупает поставщика решений для прикладного инженерного анализа с использованием технологий компьютерного моделирования Ansys (SPB: ANSS) за $35 млрд. Акции Ansys подешевели на 5,5%, после слияния ее акционерам будет принадлежать порядка 16,5% объединенной компании.

Акции производителя электромобилей Tesla (SPB: TSLA) прибавили в цене 0,5% после заявлений его главы Илона Маска о том, что он готов развивать в компании направления искусственного интеллекта и робототехники только при наличии 25% прав голоса. Сейчас ему принадлежат 13% бумаг Tesla.

Dow Jones Industrial Average понизился во вторник на 0,62%, до 37361,12 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,37% - до 4765,98 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,19% и составил 14944,35 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются на торгах в среду, инвесторы оценивают статданные.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 1%, гонконгский Hang Seng - 3,1%.

Экономика Китая в четвертом квартале 2023 года выросла на 5,2% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Таким образом, темпы роста ВВП повысились по сравнению с 4,9% в третьем квартале. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал подъем на уровне 5,3%.

По итогам 2023 года в целом китайская экономика выросла на 5,2%, превысив целевой ориентир правительства в 5%.

Между тем темпы роста промышленного производства в стране повысились в декабре до максимальных с февраля 2022 года 6,8% по сравнению с 6,6% месяцем ранее, розничных продаж - снизились до минимальных за три месяца 7,4% с 10,1% в ноябре. Аналитики ожидали подъема на 6,6% и 8% соответственно.

Безработица в КНР в декабре составила 5,1% против 5% месяцем ранее.

Инвестиции в основные активы в стране в 2023 году увеличились на 3%, до 50,3 трлн юаней ($7,1 трлн). Эксперты прогнозировали рост на 2,9%.

Между тем продажи новостроек в минувшем месяце сократились в Китае шестой месяц подряд - на максимальные с марта 2023 года 0,4% по сравнению с ноябрем, когда они снизились на 0,2%.

Список лидеров падения на торгах в Гонконге возглавляют бумаги Alibaba (SPB: BABA) Health Information Technology, дешевеющие на 6,3%.

Также заметно снижается капитализация Anta Sports (-5,9%), JD Health International, Hang Lung Properties, Meituan (SPB: 3690) (-5,8% у всех троих), ENN Energy Holdings (-5,7%), MTR Corp. (-5,5%), Wuxi Biologics (Cayman) Inc. и Longfor Group Holdings (-5,4% у обоих).

Между тем акции Haier Smart Home дорожают на 0,5%. Это единственный компонент в составе Hang Seng, который торгуется в плюсе.

Накануне Financial Times написала, что китайские власти пытаются стабилизировать фондовый рынок после спада в первые недели этого года, ограничивая продажу акций некоторыми институциональными инвесторами.

Японский Nikkei 225 растет на 0,2%.

Активнее всех в составе индекса прибавляют в цене акции Furukawa Electric (+5,1%). Рыночная стоимость Lasertec увеличивается на 4,4%, CyberAgent- на 3,9%, Mitsubishi Corp.- на 3,4%, Sompo Holdings - на 2,9%, Aeon и Fuji Electric - на 2,8%, Toyota Tsusho - на 2,7%.

В свою очередь, капитализация NEXON сокращается на 4,8%, Tokyo Electric Power - на 4,4%, M3 Inc. - на 3,6%, Fujitsu - на 3,5%, Daiichi Sankyo - на 2,8%, Eisai и Shiseido - на 2,7%.

В пятницу станут известны официальные данные о динамике потребительских цен в Японии за декабрь.

Южнокорейский индекс Kospi снижается на 2,3%.

Котировки акций Posco опускаются на 3,8%, Samsung Electronics - на 1,9%, Korean Air Lines - на 2,2%, Hyundai Motor - на 2,6%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 потерял 0,3%.

Акции Rio Tinto подешевели на 0,1%, BHP - подорожали на 0,2%.

Цены на нефть опускаются в среду на фоне общего снижения аппетита к риску и укрепления доллара США, несмотря на сохраняющуюся напряженность в регионе Красного моря.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $77,66 за баррель, что на $0,63 (0,8%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $0,14 (0,2%), до $78,29 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,65 (0,9%), до $71,75 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $0,28 (0,4%), до $72,4 за баррель.

Трейдеры, кажется, "больше опасаются недостатка спроса, чем дефицита предложения в данный момент", говорит портфельный управляющий SIA Wealth Management Колин Сизински, слова которого приводит Market Watch.

Резкое снижение индекса Empire State Manufacturing в январе "является сигналом замедления роста в США, и китайская экономика вызывает серьезное беспокойство", отмечает эксперт.

Рост ВВП Китая в четвертом квартале 2023 года ускорился до 5,2% в годовом выражении с 4,9% в октябре-декабре, однако оказался хуже ожиданий рынка (+5,3%).

Долларовый индекс DXY в среду прибавляет 0,1%, накануне он вырос на 0,6%.