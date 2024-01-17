Предпосылки для дальнейшего укрепления рубля сохраняются - ПСБ

Предпосылки для дальнейшего укрепления рубля по отношению к доллару США пока сохраняются, говорится в комментарии аналитика Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Станислава Дужинского.

"Спрос на валюту остается ограниченным вследствие сезонно низкого импорта и высокой ключевой ставки, предложение валюты, наоборот, расширено за счет реализации валютной выручки экспортерами и операций Банка России по продаже юаней. Считаем, что предпосылки для дальнейшего укрепления рубля сохраняются. По мере приближения налогового периода и увеличения объема продаж валюты экспортерами, доллар может ослабеть до уровня 85 руб./$1", - пишет эксперт.

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