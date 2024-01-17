Среднесрочно рынку акций РФ можно двигаться дальше вверх - БКС Экспресс

Российский рынок акций обладает потенциалом движения вверх в среднесрочной перспективе, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс Мосбиржи после взлета с начала января свыше 3% и теста важного уровня 3200 пунктов ушел в закономерную техническую коррекцию. В качестве поддержки на спуске отмечалась область 3150 пунктов, на минимуме вторника было 3162 пункта. Ниже рынок не пустили, и закрытие вечерней сессии состоялось на 3175 пунктах. На фоне слабой динамики внешних рынков акций и commodities фондовые "медведи" могут еще раз попытаться продавить рынок, но, скорее всего, принципиальная поддержка 3150 устоит, - пишет аналитик в обзоре. - На ближайшие сессии идея плоской коррекции индекса с ограниченной амплитудой колебания остается актуальной. Границами локального боковика служат 3150-3200 пунктов. Ожидания сводятся скорее к прорыву планки 3200 пунктов с последующим выходом на верхнюю границу уже широкого полугодового боковика 3000-3300 пунктов. В качестве факторов поддержки рынка служат высокие дивидендные ожидания в металлургическом секторе, процесс реинвестирования дивидендов нефтяников и ритейла, вероятность прохождения пика жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, замкнутость российской финансовой системы и ограниченность инвестиционных альтернатив. Сдерживают активный подъем индекса акций неопределенность на сырьевом рынке и неустойчивость фьючерсов нефти и газа, а также сильное укрепление рубля".

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