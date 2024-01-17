Рубль стабилен относительно доллара и юаня под влиянием противоречивых факторов

Москва. 17 января. Доллар не меняется, юань чуть подрастает на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль стабилен в условиях влияния разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 87,8525 руб./$1 (0 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 20,68 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,2 коп. - до 12,132 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", на рубль давит общий внешний негатив - снижаются нефтяные котировки, также отрицательную динамику показывают мировые рынки капитала. Вместе с тем нацвалюта продолжает ощущать поддержку увеличенного предложения валюты со стороны экспортеров после завершения официальных праздничных дней в России. Позитивное влияние на рубль оказывает также продажа валюты в рамках бюджетного правила.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $77,75 за баррель, что на 0,66% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена февральских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $71,81 за баррель, что на 0,8% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали макроэкономические данные, высказывания руководства Федеральной резервной системы (ФРС) и новости эмитентов, включая отчетность ведущих банков.

Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, упал в январе до минимальных с мая 2020 года минус 43,7 пункта с минус 14,5 пункта месяцем ранее, согласно опубликованным во вторник данным. Эксперты в среднем ожидали роста индикатора активности в промышленном секторе штата до минус 5 пунктов, отмечает Trading Economics.

Федрезерв, вероятно, сможет приступить к снижению процентной ставки в текущем году, однако спешить с этим нет необходимости, считает между тем член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер.

"Когда придет время начать снижение ставки, я полагаю, что можно и нужно будет опускать ее методично и осторожно", - сказал Уоллер накануне в ходе выступления на мероприятии в Брукингском институте.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду в основном снижаются. Растет только японский Nikkei 225 (на 0,28%), остальные снижаются: китайский CSI300 - на 0,73%, гонконгский Hang Seng - на 2,78%, южнокорейский Kospi - на 2,28%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,57%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 также снижается - на 0,26%.