Рубль по итогам волатильных торгов вторника не изменился к бивалютной корзине с учетом смешанной динамики к доллару и евро

Москва. 16 января. Доллар США немного подрос, евро, напротив, подешевел на Московской бирже по итогам волатильных торгов вторника. Рубль почти не изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 87,85 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 25,25 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Ранее доллар рос до 92,865 руб. впервые с 7 декабря и снижался до 87,42 руб., что лишь немногим выше уровней конца июня (накануне доллар падал до 87,3725 руб. впервые с 30 июня). Евро к этому времени стоил 95,64 руб./EUR1, подешевев на 36,25 копейки. Ранее евро опускался ниже 95 руб. впервые с 29 июня и рос до 98,54 руб. впервые с 9 января. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 2,4 копейки рубля, до 91,36 руб. Курс китайского юаня уменьшился на 1,35 копейки - до 12,12 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял повышательный импульс первых сессий года и после роста на протяжении пяти торговых дней подряд продемонстрировал лишь небольшую смешанную динамику к основным парам вслед за их движением на рынке Forex, где евро активно дешевеет к доллару США на фоне данных Европейского центрального банка (ЕЦБ) о существенном ослаблении инфляционных ожиданий потребителей в еврозоне. Это укрепляет надежды трейдеров на то, что европейский регулятор начнет снижать ключевые ставки уже в апреле, пишет Financial Times.

При этом в моменте обе валюты демонстрировали сильный рост волатильности. Сначала они быстро выросли на локальном спросе на 3-5,5%, затем быстро отыграли обратно, причем евро вновь обновил полугодовой минимум, что, по мнению аналитиков, может свидетельствовать о спекулятивном характере данного движения.

"Поскольку скачок курса рубля во вторник вечером был очень коротким, то, скорее всего, это был просто спекулятивный ценовой импульс. Возможно, сработали близкие стоп-приказы на покупку, когда котировки доллара стали расти. Но поскольку за считанные минуты курс рубля вернулся обратно, можно не особо вдаваться в вопрос, по какой причине произошел этот ценовой вынос. Если бы курс доллара против рубля подскочил сегодня и остался на повышенном уровне, это можно было бы как-то притянуть к сообщениям о здоровье главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Но официальные лица говорят, что с ней сейчас все в порядке", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

"Во вторник вечером был отмечен всплеск спроса на валюту, который привел к локальному росту стоимости доллара и евро до 92,9 руб. и 98,5 руб. Он был быстро компенсирован - в течение получаса курс доллара вернулся на уровень 87,7 руб., а евро - 95,5 руб. Согласно данным торгового терминала, за короткий промежуток времени была осуществлена покупка валюты в размере около $150 млн, которая и вызвала эти колебания. Считаем, что произошедшее никак не меняет сложившуюся конъюнктуру рынка. Спрос на валюту остается ограниченным вследствие сезонно низкого импорта и высокой ключевой ставки. Ее предложение, наоборот, расширено за счет реализации валютной выручки экспортерами и операций Банка России по продаже юаней. Считаем, что рубль будет продолжать укрепляться. Ближе к концу месяца этому также будет способствовать приближение налогового периода", - рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик ПСБ (MOEX: PSKB) Станислав Дужинский.

Поддержку рублю продолжает оказывать увеличение предложения валюты со стороны экспортеров после завершения официальных праздничных дней в России. Позитивное влияние на рубль оказывает также продажа валюты в рамках бюджетного правила.

На прошлой неделе стало известно, что, с учетом решения Минфина РФ впервые с возобновления покупок в августе прошлого года вернуться к продажам валюты в период с 15 января по 6 февраля, ЦБ будет продавать валюту на 16,7 млрд рублей в день с сегодняшнего дня и до конца января, с 1 по 6 февраля - на 15,9 млрд рублей (с 9 по 12 января продавал валюту на 0,9 млрд рублей в день).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рубль во вторник сделал паузу в укреплении, позволив доллару отыграть часть позиций и двинуться ближе к 88 руб. "После волны рублевого усиления снимается локальная техническая перепроданность в валютах. К тому же доллар продолжил расти на мировом рынке, что оказывает давление как на другие валюты, так и на котировки сырьевых товаров. Базовыми опорами для рубля остаются жесткая монетарная политика ЦБ, временный контроль репатриации и продажи экспортной выручки, увеличенные продажи валют регулятором в рамках реализации бюджетного правила. Уже с этой недели экспортеры могут начать готовиться к налоговому периоду, заблаговременно аккумулируя рубли для платежей. Это может придать дополнительных сил рублю, новый импульс может сдвинуть доллар к 85, а краткосрочно ждем американца в диапазоне 86,5-89,5. Сегодняшнее движение умещается в рамки внутридневной волатильности. Возможно, на рынок вышел крупный покупатель валют", - подчеркнул Бахтин в интервью "Интерфаксу".

"Во вторник рубль большую часть дня укреплялся, торгуясь в плюсе шестую сессию подряд. Впрочем, в ходе утреннего и дневного укрепления российской валюте так и не удалось обновить пик предыдущего дня (87,4 руб.), что могло свидетельствовать о некотором усилении сопротивления для рубля на достигнутых с начала года отметках. Ближе к вечеру относительно стабильная ситуация сменилась резким всплеском спроса на валюту, в результате чего доллар "в моменте" был близок к отметке 93 руб. Однако спрос не получил поддержку, движение во многом носило технический характер. Еще до окончания рабочего дня пара "доллар-рубль" вернулась в отрицательную область и торговалась на уровне 87,8 руб./$1. Полагаем, что если в ближайшее время пара останется ниже ноябрьского максимума в 87,7 руб./$1, то рубль продолжит укрепление и на период январских налоговых платежей может приблизиться к максимуму с июня прошлого года - ниже 85 руб. Даже если подобный сценарий не реализуется в январе, нельзя будет исключать новых попыток укрепления к 85 руб. на протяжении всего первого квартала", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Экспорт товаров из РФ в январе-ноябре 2023 года сократился относительно аналогичного периода 2022 года на 28,3% и составил $385,9 млрд ($538,1 млрд в январе-ноябре 2022 года), говорится в материалах ФТС, опубликованных на сайте таможенной службы. Импорт за тот же период вырос на 13,6%, достигнув $259,0 млрд ($228,0 млрд в январе-ноябре 2022 года).

Объем внешней торговли за одиннадцать месяцев 2023 года составил $644,9 млрд против $766,1 млрд за аналогичный период годом ранее (снижение на 15,8%).

Положительное внешнеторговое сальдо РФ по итогам января-ноября 2023 года, как следует из данных ФТС, сократилось в 2,44 раза по сравнению с январем-ноябрем 2022 года и составило $126,9 млрд (годом ранее - $310,1 млрд).

Цены на нефть опускаются вечером во вторник на фоне глобальной экономической неопределенности и перспектив сохранения жесткой денежно-кредитной политики.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 19:00 МСК понизилась на 0,4%, до $77,8 за баррель. Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,11%, до $71,9 за баррель. В понедельник торги WTI не проводились в связи с празднованием в США Дня Мартина Лютера Кинга.

Поддержку нефтяным котировкам не оказывает даже напряженная ситуация в Красном море. The Wall Street Journal во вторник со ссылкой на источники сообщила, что британо-нидерландский нефтяной гигант Shell (SPB: RDS.A) на неопределенный срок приостановил все поставки через этот регион после ударов вооруженных сил США и Великобритании по йеменским хуситам.

Компания приняла решение о приостановке поставок на минувшей неделе из-за угрозы безопасности экипажей судов и опасений масштабного разлива транспортируемых грузов в результате атаки. На той же неделе США и Великобритания нанесли серию авиаударов по военным объектам в Йемене, принадлежащим хуситам, в ответ на их продолжающиеся нападения на суда.

Также недалеко от побережья Йемена в Красном море подвергся ракетному обстрелу греческий сухогруз, а днем ранее выпущенная хуситами ракета попала в американский контейнеровоз.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 января на 3,15 копейки, до 87,6457 руб./$1, и уменьшил курс евро на 46,75 копейки, до 95,6007 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник опустился на 27,35 копейки по отношению к пятнице и составил 88,1162 руб./$1. Торги данным контрактом не проводились на Московской бирже в понедельник, так как биржи США были закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга). Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск вторника увеличился на 26,36 копейки относительно понедельника и составил 87,9885 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 720,232 млн, из которых $544,193 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 176,039 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 44,12 копейки, до 95,5996 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 42,97 копейки, до 95,6774 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR770,439 млн, из которых EUR166,53 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR603,909 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 16 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 002 млрд рублей (при лимите 2 трлн 140 млрд рублей и спросе 2 трлн 002 млрд рублей) в среднем по ставке 15,9% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 9 января, банки разместили 1 трлн 861 млрд рублей (при лимите 4 трлн 150 млрд рублей и спросе 1 трлн 861 млрд рублей) в среднем по ставке 15,96% годовых.

ЦБ РФ во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 208,2 млрд рублей (при лимите 2 трлн 400 млрд рублей и спросе 2 трлн 208,2 млрд рублей) в среднем по ставке 15,93% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 15 января выросла на 27 базисных пунктов - до 15,42% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц опустилась во вторник на 1 базисный пункт - до 15,42% годовых, на три месяца - повысилась относительно понедельника на 3 базисных пункта, до 14,97% годовых, на шесть месяцев - увеличилась на 4 базисных пункта, до 13,23% годовых.