Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 16 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов слегка сузились за день.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 63,5% от номинала (доходность - 10,06% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 67,2% от номинала (их доходность не изменилась и составила 9,25% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 7 базисных пунктов). Котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году снизились за день на 27 базисных пунктов - до 35,81% от номинала (доходность выросла на 10 базисных пунктов - до 14,74% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 8 базисных пунктов - до 65,23% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов, составив 24,01% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году потеряли в цене всего 3 базисных пункта, подешевев до 62,98% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта, до 18,66% годовых). Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 50,43% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 19,93% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась всего на 1 базисный пункт, составив 65,34% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 16 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют во вторник умеренно негативную динамику, отыгрывая публикацию новой порции макроэкономических данных.

Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, упал в январе до минимальных с мая 2020 года минус 43,7 пункта с минус 14,5 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали роста индикатора активности в промышленном секторе штата до минус 5 пунктов, по данным Trading Economics.