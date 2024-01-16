Рынок акций РФ во вторник просел ниже 3180п по индексу МосБиржи вслед за миром, выросли Транснефть и Мечел

Москва. 16 января. Рынок акций РФ во вторник умеренно скорректировался вниз на фоне снижения внешних фондовых площадок из-за опасений в отношении мировой экономики, а также вслед за просевшей вечером нефти (Brent опустилась ниже $78 за баррель). Индекс МосБиржи просел ниже 3180 пунктов во главе с TCS Group и "АЛРОСА", при этом выросли бумаги "Транснефти" и "Мечела" на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3179,45 пункта (-0,2%, минимум сессии - 3162,98 пункта), индекс РТС - 1141,33 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,4%.

Доллар к 18:50 МСК подрос до 87,74 рубля (+0,14 рубля).

Подешевели расписки TCS Group (-3,4%), акции "АЛРОСА" (-1,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,8%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,2% "префы").

Подорожали "префы" "Транснефти" (+2,7%), бумаги "Мечела" (+2,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,7%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%).

"Транснефть" сообщила на ленте раскрытия информации о том, что в ходе реализации мероприятий по дроблению акций компании представила 15 января в Банк России документы для государственной регистрации.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ во вторник снизился под давлением негативного внешнего фона, хотя индекс МосБиржи курсировал на подступах к отметке 3200 пунктов.

Снизились фондовые индексы зарубежных площадок и котировки практически всех сырьевых товаров. Нефть также не удержалась в "плюсе", несмотря на новые всплески напряженности в ближневосточном регионе. Январский индекс ZEW экономических настроений еврозоны (22,7 пункта) вышел чуть лучше прогнозных 21,9 пункта. В среду ОПЕК представит ежемесячный отчет. Из экономической статистики дня интересен блок данных по Китаю, в том числе оценка ВВП, уровень безработицы, объем промпроизводства. В еврозоне будет обнародована финальная оценка декабрьского ИПЦ. Кроме того, в середине недели выйдет "Бежевая книга" ФРС, которая дает общее представление об экономических тенденциях и проблемах США. Прогноз по индексу МосБиржи на 17 января - 3100-3225 пунктов, полагает Бахтин.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, сессия 16 января на российском фондовом рынке проходила в режиме коррекции после нескольких дней уверенного роста, так как общемировые настроения ухудшились на фоне тревожных новостей из Давоса.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе прозвучал ряд довольно тревожных заявлений: от возможного появления в текущем году нового опасного заболевания ("болезни Х"), подробности о котором не разглашаются, до рисков новых военных конфликтов и замедления роста крупнейших экономик мира. Это вызвало распродажу акций на многих фондовых рынках мира и привело к укреплению доллара, отмечает аналитик.

В лидеры роста на фоне заявлений глав крупнейших российских банков о необходимости скорректировать невыгодные им условия программ льготной ипотеки вышли бумаги девелопера "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (+5,7%). Акции "Мечела" поддержали новости о выходе из капитала "Кузбассэнергосбыта" (MOEX: KZSB) (входит в группу "Мечел" (MOEX: MTLR) ) конфликтующего миноритария "Адвалор-Консалт", которому принадлежало 25% акций ПАО. В апреле 2021 года компания подала против структур "Мечела" несколько исков на общую сумму 7,1 млрд руб., в результате часть активов холдинга была арестована судом в качестве обеспечительной меры.

В аутсайдерах оказались депозитарные расписки TCS Group: акционеры группы одобрили редомициляцию в Казахстан, но вопросы о сроках возобновления дивидендных выплат руководство пока не комментирует.

Цена на нефть марки Brent вечером просела. Неопределенность динамики котировок углеводородного сырья могли вызывать вновь возникшие опасения по поводу замедления экономики Китая. Прогноз для индекса МосБиржи на 17 января - диапазон 3100-3200 пунктов, считает Мильчакова.

По оценкам аналитиков Альфа-банка, нефть Brent на этой неделе может протестировать $80 за баррель в случае сдержанной макроконъюнктуры. Баррель Brent вполне может прибавить в цене еще $2, поскольку фундаментальные факторы продолжают подталкивать котировки Brent и WTI выше - с учетом обострения проблем на ближневосточных транспортных маршрутах. Несмотря на то, что на американском рынке нефти по-прежнему продолжаются распродажи, существенного снижения темпов восстановления котировок Brent не ожидается.

Потенциал роста цен на нефть во многом будет зависеть от динамики запасов жидких углеводородов в США и макроэкономических данных, ожидающихся на этой неделе. Если последние обнадежат участников нефтяного рынка, можно будет ожидать, что в пятницу Brent закроется на отметке $80 за баррель под влиянием как фундаментальных, так и рыночных факторов, включая неопределенность вокруг безопасности торговых маршрутов на Ближнем Востоке и в акватории Красного моря на фоне напряженности в секторе Газа и активизации йеменских хуситов. Учитывая приведенные выше факторы, аналитики Альфа-банка рассчитывают на дальнейшее восстановление цен на нефть, ориентируясь на диапазон $76-81 за баррель Brent.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Елены Юшковой, мировые рынки акций снижаются из-за отсутствия драйверов роста, неопределенные прогнозы в отношении мировой экономики оказывают негативное влияние на настроения инвесторов.

Российские фондовые индексы во вторник также снизились на фоне стабилизации рубля, несмотря на растущие нефтяные котировки.

Целью нисходящей коррекции для индекса МосБиржи может выступить уровень 3100 пунктов, после чего возможен рост до средней линии регрессии (3185 пунктов). Индекс находится в восходящем канале линейной регрессии, разворот в сторону "медвежьего" канала маловероятен, поскольку линия скользящего среднего имеет восходящий тренд, считает Юшкова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, расписки Fix Priсе (+3%, до 328,7 рубля) подросли после рекомендации совета директоров о выплате промежуточных дивидендов за 2023-2024 годы в размере 9,84 руб. на расписку (доходность 3%) с закрытием реестра 26 января. "Эталон" (MOEX: ETLN) (+3,1%) во вторник отчитался о рекордных продажах за 2023 год, способствуя общему оптимизму в секторе. Так, по сообщению "Эталона", стоимость заключенных договоров за 12 месяцев составила 106 млрд руб., что на 80% превышает результат 2022 года и на 25% - рекордный показатель 2021 года, при этом в IV квартале 2023 года продажи также побили квартальный рекорд. В "Эталоне" объясняют быстрый рост в прошлом году расширением регионального присутствия и видят значительный потенциал для дальнейшего увеличения бизнеса в текущем году, которое также во многом может быть обеспечено региональной диверсификацией. Акционеры "Эталона" в середине декабря утвердили редомициляцию компании с Кипра в российский САР. Таким образом, одним из потенциальных драйверов роста "Эталона", несмотря на ухудшение условий на жилищном рынке в этом году после ужесточения требований к льготной ипотеке, может стать возвращение к выплате дивидендов после редомициляции, считает аналитик.

На зарубежных фондовых площадках во вторник преобладают сдержанные продажи. Представители крупнейших центральных банков продолжают предупреждать инвесторов о вероятном снижении процентных ставок не ранее второго полугодия текущего года, что несет в себе понижательные риски для акций, отмечает Кожухова.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 2,2%), "минусует" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,3%), в США наблюдается смешанная динамика (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,1-0,4%).

Неопределенные прогнозы в отношении мировой экономики оказывают негативное влияние на настроения инвесторов, пишет Trading Economics.

Цены производителей в Японии в декабре не изменились относительно того же месяца 2022 года и выросли на 0,3% в помесячном сравнении. Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 0,3% и нулевое изменение второго.

В Австралии индекс потребительского доверия, который рассчитывают Westpac и Институт Мельбурна, в январе снизился до 81 пункта по сравнению с 82,1 пункта в предыдущий месяц. Это говорит о преобладании пессимистичных настроений среди австралийцев - индикатор находится ниже нейтральной отметки в 100 пунктов уже почти два года (с февраля 2022 года).

На нефтяном рынке во вторник цены вечером просели на фоне глобальной экономической неопределенности и перспектив сохранения жесткой денежно-кредитной политики.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $77,85 за баррель (-0,4% и -0,2% накануне), февральская цена WTI - $71,93 за баррель (-1% к уровню пятницы).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) может удивить рынки и удерживать ключевые процентные ставки на текущем уровне в течение всего 2024 года, заявил накануне глава ЦБ Австрии и член руководства ЕЦБ Роберт Хольцман.

Достаточной поддержки нефтяным котировкам не оказывает даже напряженная ситуация в Красном море.

The Wall Street Journal во вторник со ссылкой на источники сообщила, что британо-нидерландский нефтяной гигант Shell (SPB: RDS.A) на неопределенный срок приостановил все поставки через этот регион после ударов вооруженных сил США и Великобритании по йеменским хуситам.

Также во вторник недалеко от побережья Йемена в Красном море подвергся ракетному обстрелу греческий сухогруз, а днем ранее выпущенная хуситами ракета попала в американский контейнеровоз.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-6%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-5,8% и -4,6% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (-5,4%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-4%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-3,9%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-3,6%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-3,4%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-3,4%).

Подорожали акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+7,8%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+6,3%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+6%), "Группы ЛСР" (+5,7%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+4,9%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+4,7%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+4,2%), SFI (MOEX: SFIN) (+4,2%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+4%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,9%), "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (+3,2%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+3,1% и +11,6% "префы").

Девелопер Etalon Group (+3,1%, до 88 рублей) в IV квартале 2023 года увеличил продажи в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 40 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Совет директоров Fix Price (MOEX: FIXP) (+3% ГДР, до 328,7 рубля) на заседании 15 января одобрил выплату промежуточных дивидендов в размере 9,84 рубля на GDR/акцию, сообщила компания. Общая сумма выплат составит 8,4 млрд рублей. Ранее ООО "Бэст Прайс", которое является операционной компанией Fix Price в России, получило разрешение от правительственной комиссии по иностранным инвестициям РФ на выплату дивидендов в пользу кипрской холдинговой компании в размере 9,8 млрд рублей за 2022 год.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 50,28 млрд рублей (из них 4,97 млрд рублей пришлось на "префы" "Транснефти", 3,87 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка и 3,81 млрд рублей на расписки TCS Group).