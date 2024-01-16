Инвестбанк "Синара" повысил рейтинг акций Li Auto до "держать"

Инвестиционный банк "Синара" повысил рейтинг акций Li Auto с "продавать" до "держать", оставив без изменения целевую цену на уровне HKD120 за штуку, сообщается в аналитическом материале банка.

"С 11 августа 2023 года, когда мы сделали ставку на снижение стоимости акций компании, они подешевели на 29%, тогда как индекс Hang Seng просел лишь на 17%, - напоминает эксперт Александр Гайда. - Li Auto, несмотря на рекордные темпы роста поставок и вывод на рынок новых внедорожников, не смогла добиться значительного повышения рентабельности, а на фоне замедляющегося местного рынка электромобилей и растущей конкуренции инвесторы опасаются, что прежние темпы роста компании поддерживать не удастся. Бумаги Li Auto, по нашей оценке, подешевели до справедливой стоимости, поэтому повышаем по ним рейтинг до уровня "держать", но оставляем без изменения целевую цену HKD120 за штуку, которая почти совпадает с текущими котировками".

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