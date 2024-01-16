Рыночные позиции бумаг Etalon выглядят лучше других девелоперов - SberCIB

SberCIB Investment Research сохраняет осторожную оценку российских компаний сектора недвижимости в 2024 году, при этом рыночные позиции бумаг Etalon выглядят лучше, чем у других девелоперов, говорится в материале старшего аналитика инвестбанка Георгия Иванина и младшего аналитика Никиты Ковалева.

"Операционные результаты Etalon за 4К23 оказались очень хорошими. Наиболее заметный рост произошел за пределами агломераций Москвы и Санкт-Петербурга, что стало следствием реализации стратегии региональной экспансии и запуска там новых проектов. В 2023 году эмитент начал продажи в рамках девяти новых проектов в регионах. По предварительным данным dataflat.ru, в прошлом году продажи жилья в агломерациях Москвы и Санкт-Петербурга в натуральном выражении выросли соответственно только на 25% и 16%, в то время как у Etalon на 74% и 23% (а в регионах на 274%), - пишут эксперты в обзоре. - Итоговые результаты компании за 2023 год превысили наши октябрьские прогнозы на 24% в натуральном выражении и на 27% в денежном, поскольку в 4К23 у эмитента вместо замедления произошел рост продаж. Мы сохраняем осторожный взгляд на сектор недвижимости в 2024 году, но рыночные позиции Etalon выглядят лучше, чем у других девелоперов. Компания отличается масштабным присутствием в регионах, где сейчас наиболее заметны господдержка ипотеки и рост доходов населения. Кроме того, росту котировок бумаг Etalon может способствовать ожидающееся в 1К24 завершение редомициляции и возобновление дивидендных выплат (оценка дивидендной доходности - около 10%)".

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