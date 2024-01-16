Рубль днем умеренно дешевеет к доллару и подрастает к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 16 января. Доллар США немного укрепляется, евро, напротив, дешевеет на Московской бирже днем во вторник, следуя за динамикой этих валют на глобальном рынке. Рубль почти не меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 87,89 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 28,5 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 95,8 руб./EUR1, подешевев на 20,5 копейки. Ранее евро опускался до 95,4 впервые с 30 июня. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 6,5 копейки рубля, до 91,45 руб. Курс китайского юаня уменьшился на 0,7 копейки - до 12,13 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял повышательный импульс первых сессий года и после роста на протяжении пяти торговых дней подряд демонстрирует лишь небольшую смешанную динамику к основным парам, следя за их движением на рынке Forex, где евро активно дешевеет к доллару США.

Давление на его курс оказывают данные Европейского центрального банка (ЕЦБ) о существенном ослаблении инфляционных ожиданий потребителей в еврозоне, повышающие надежды трейдеров на то, что европейский регулятор начнет снижать ключевые ставки уже в апреле, пишет Financial Times.

Медианные инфляционные ожидания на ближайшие 12 месяцев в ноябре прошлого года опустились до минимальных с февраля 2022 года 3,2% с 4% в октябре, сообщил ЕЦБ.

Тем временем, поддержку рублю продолжает оказывать увеличение предложения валюты со стороны экспортеров после завершения официальных праздничных дней в России. Позитивное влияние на рубль оказывает также продажа валюты в рамках бюджетного правила.

На прошлой неделе стало известно, что, с учетом решения Минфина РФ впервые с возобновления покупок в августе прошлого года вернуться к продажам валюты в период с 15 января по 6 февраля, ЦБ будет продавать валюту на 16,7 млрд рублей в день с сегодняшнего дня и до конца января, с 1 по 6 февраля - на 15,9 млрд рублей (с 9 по 12 января продавал валюту на 0,9 млрд рублей в день).

Факторов для новой волны ослабления национальной валюты в настоящее время нет, фундаментально в пользу рубля по-прежнему играют жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, нормативы репатриации выручки и бюджетное правило, однако существует техническая перепроданность валютных пар, и это может приводить к локальным изменениям направления движения курса, говорится в комментарии эксперта компании "БКС Экспресс" Михаила Зельцера.

Вероятна стабилизация курса рубля во вторник на уровне 87,7 руб./$1 на фоне продолжения продаж валюты Банком России, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль в понедельник продолжил укрепляться - начались достаточно крупные продажи валюты Банком России, - пишут эксперты. - В результате он достиг 87,6 руб./$1 - уровня поддержки по паре "доллар-рубль" и локального максимума рубля в ноябре. Пока что преодолеть эту отметку рубль не смог, поскольку, возможно, вырос спрос на валюту. В этих условиях рубль во вторник останется около 87,7 руб./$1".

Аналитики отмечают, что рынок нефти не верит в развитие конфликта на Ближнем Востоке - в понедельник баррель Brent подешевел на $0,14, до $78,15. Конфликт на Ближнем Востоке и локальные перебои добычи в Северной Америке из-за холодов не смогли поддержать котировки. Стратеги SberCIB ожидают, что во вторник нефть будет торговаться в интервале $78-79 за баррель.

Курс валютной пары "доллар-рубль" сохраняет потенциал к движению ниже уровня в 87 руб./$1 в ближайшие дни, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"На нефтяном рынке сохраняются высокие уровни волатильности - опасения слабого спроса на нефть оказывают давление на котировки, но риски перебоев в поставках, наоборот, в моменте способствуют росту цен на нефть. В текущих условиях для котировок нефти марки Brent остается актуальным широкий диапазон в $77-81 за баррель", - пишут эксперты в обзоре.

Цены на нефть поднимаются днем во вторник на новостях с Ближнего Востока.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 15:00 МСК повысились на 0,7%, до $78,7 за баррель. Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,3%, до $72,9 за баррель.

В понедельник выпущенная йеменскими хуситами ракета попала в американский контейнеровоз Gibraltar Eagle, следовавший под флагом Маршалловых островов. Пострадавших в результате ракетного удара нет, судно не получило существенных повреждений и продолжило путь.

Тем временем иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке на шпионские центры и "собрания антииранских террористических группировок" вблизи иракского города Эрбиль. По данным телеканала ABC News, мишенями КСИР были восемь объектов рядом с консульством США.

Банк России во вторник, 16 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 002 млрд рублей (при лимите 2 трлн 140 млрд рублей и спросе 2 трлн 002 млрд рублей) в среднем по ставке 15,9% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 9 января, банки разместили 1 трлн 861 млрд рублей (при лимите 4 трлн 150 млрд рублей и спросе 1 трлн 861 млрд рублей) в среднем по ставке 15,96% годовых.

ЦБ РФ во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 208,2 млрд рублей (при лимите 23 трлн 400 млрд рублей и спросе 2 трлн 208,2 млрд рублей) в среднем по ставке 15,93% годовых.