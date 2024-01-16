Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Apple Inc. на горизонте года с прогнозной стоимостью на уровне $200 за штуку, сообщается в обзоре старшего аналитика инвестиционной компании Егора Толмачева.

"Эмитент может отказаться от функции измерения уровня кислорода в крови в умных часах Series 9 и Ultra 2, следует из заявления компании Masimo. Напомним, что в октябре таможенная и пограничная служба США (ITC) постановила, что смарт-часы Apple нарушают патенты Masimo, связанные с технологией измерения уровня кислорода в крови. В результате продажи Watch Series 9 и Watch Ultra 2 были приостановлены, но компания получила временное разрешение на торговлю до 12 января 2024 года, - указывает эксперт. - Отключение в часах данной функции позволит компании обойти запрет на импорт этих моделей в США, наложенный из-за проигрыша патентного спора. На прошлой неделе ITC одобрила предложенное Apple изменение функционала часов. Программное удаление возможности измерения уровня кислорода позволит компании и дальше продавать умные часы в США, но лишит их одной из ключевых фишек, что может сказаться на конечном потребительском спросе. Известно, что инженеры Apple в сжатые сроки пытались найти вариант, с помощью которого не придется полностью отключать данную функцию, но было принято радикальное решение. В целом мы не ожидаем, что эта новость окажет значимый эффект на финансовые результаты компании".

"15 января без предварительного анонса на своем официальном сайте в КНР Apple объявила о распродаже в период с 18 по 21 января в преддверии Китайского нового года. Компания иногда прибегает к этой практике, но все же редко делает это напрямую, зачастую предлагая скидки через посредников, чтобы сохранить свой имидж премиального бренда. Акция распространяется на широкую линейку продуктов: все iPhone, начиная с бюджетных моделей 13-го поколения и до флагманского iPhone 15 Pro Max, а также MacBook Air, большинство моделей iPad, некоторые AirPods и Apple Watch SE. Скидка на недавно вышедшую модель iPhone вызывает особую настороженность - такого не наблюдалась уже несколько лет. Скидка на новые iPhone - до 500 юаней ($70), что соответствует 5% цены на флагманскую модель, на MacBook Air - до 800 юаней ($112), а iPad - до 400 юаней ($56), - отмечает Толмачев в материале. - Компания сталкивается с возросшим протекционизмом КНР и сильной конкуренцией со стороны локальных брендов, в том числе триумфально вернувшегося Huawei. Apple с начала текущего года уже получила несколько негативных пересмотров рекомендаций от брокерских фирм, покрывающих компанию, и имеет около 55% рекомендаций "покупать" и 10% "продавать".

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