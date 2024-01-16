Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 4740-4790п во вторник - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 4740-4790 пунктов на торгах во вторник, в части баланса рисков ожидания умеренно негативны, считает аналитик Freedom Finance Global Александра Шмидт.

"Предстоящие торги будут характеризоваться средней внутридневной волатильностью. Фьючерсы указывают на преобладающую вероятность снижения трех основных американских индексов. Внешний фон негативен. Инвесторы отслеживают "ястребиные" ремарки представителей ЕЦБ в ходе проходящего в Давосе ВЭФ-2024. Большинство спикеров вновь подтверждают, что борьба с инфляцией, возможно, еще не завершена".

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