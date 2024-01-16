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Главная / Мнения аналитиков / Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 4740-4790п во вторник - Freedom Finance Global
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16 января 2024 года 16:14
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 4740-4790п во вторник - Freedom Finance Global
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 4740-4790 пунктов на торгах во вторник, в части баланса рисков ожидания умеренно негативны, считает аналитик Freedom Finance Global Александра Шмидт. "Предстоящие торги будут характеризоваться средней внутридневной волатильностью. Фьючерсы указывают на преобладающую вероятность снижения трех основных американских индексов. Внешний фон негативен. Инвесторы отслеживают "ястребиные" ремарки представителей ЕЦБ в ходе проходящего в Давосе ВЭФ-2024. Большинство спикеров вновь подтверждают, что борьба с инфляцией, возможно, еще не завершена". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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16 января 2024 года 19:50
Рубль по итогам волатильных торгов вторника не изменился к бивалютной корзине с учетом смешанной динамики к доллару и евро
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.16 января 2024 года 18:28
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.16 января 2024 года 15:31
Москва. 16 января. Доллар США немного укрепляется, евро, напротив, дешевеет на Московской бирже днем во вторник, следуя за динамикой этих валют на глобальном рынке. Рубль почти не меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах. читать дальше
.16 января 2024 года 15:21
Бумаги TCS Group остаются одними из фаворитов среди компаний финансового сектора на российском рынке акций, говорится в комментарии аналитиков "Газпромбанк Инвестиции". "15 января на внеочередном собрании акционеров эмитента было принято решение о смене юрисдикции с Кипра на Россию. В результате... читать дальше
.16 января 2024 года 15:00
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.16 января 2024 года 14:17
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